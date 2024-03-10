Минобороны РФ сообщило о втором БПЛА в Новгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, бла,  stock, дрон
Украина запустила два дрона в направлении Новгородской области, они были сбиты, передает МО Фото:

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее глава региона Андрей Никитин говорил только об одном дроне противника.

«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Новгородской области», — уточнили в российском военном ведомстве. В министерстве обозначили попытку со стороны Киева атаковать РФ как террористический акт.

Накануне Киев вновь атаковал приграничную Белгородскую область при помощи дронов. Украина периодически атакуют эту, а также те территории, которые находятся далеко от фронтовой зоны.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее глава региона Андрей Никитин говорил только об одном дроне противника. «Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Новгородской области», — уточнили в российском военном ведомстве. В министерстве обозначили попытку со стороны Киева атаковать РФ как террористический акт. Накануне Киев вновь атаковал приграничную Белгородскую область при помощи дронов. Украина периодически атакуют эту, а также те территории, которые находятся далеко от фронтовой зоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...