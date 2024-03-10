Происшествия Минобороны РФ сообщило о втором БПЛА в Новгородской области 10 марта 2024 в 18:17 Размер текста - 17 + Украина запустила два дрона в направлении Новгородской области, они были сбиты, передает МО Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее глава региона Андрей Никитин говорил только об одном дроне противника. «Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Новгородской области», — уточнили в российском военном ведомстве. В министерстве обозначили попытку со стороны Киева атаковать РФ как террористический акт. Накануне Киев вновь атаковал приграничную Белгородскую область при помощи дронов. Украина периодически атакуют эту, а также те территории, которые находятся далеко от фронтовой зоны. Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее глава региона Андрей Никитин говорил только об одном дроне противника. «Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Новгородской области», — уточнили в российском военном ведомстве. В министерстве обозначили попытку со стороны Киева атаковать РФ как террористический акт. Накануне Киев вновь атаковал приграничную Белгородскую область при помощи дронов. Украина периодически атакуют эту, а также те территории, которые находятся далеко от фронтовой зоны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям