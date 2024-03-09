МО: над Белгородской областью ПВО уничтожили беспилотники

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БПЛА пытался атаковать объекты в Белгородской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Около 14:15 по мск была предотвращена попытка террористической атаки, которую предприняла Украина с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Целью атаки были объекты, расположенные на территории Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали, что за ночь было сбито почти 50 беспилотников. БПЛА пытались атаковать Белгородскую, Курскую, Волгоградскую и Ростовскую области.

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Около 14:15 по мск была предотвращена попытка террористической атаки, которую предприняла Украина с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Целью атаки были объекты, расположенные на территории Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Ранее в Минобороны рассказали, что за ночь было сбито почти 50 беспилотников. БПЛА пытались атаковать Белгородскую, Курскую, Волгоградскую и Ростовскую области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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