10 марта 2024
09 марта 2024

Пермский штурмовик-гранатометчик погиб на СВО в боях за Авдеевку

Штурмовик-гранатометчик Иван Королев из Пермского края погиб в боях за Авдеевку
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Прощание с погибшим в ЛНР контрактником Арсением Бессоновым. Пермь, траур, прощание, флаг россии, почетный караул, гроб, воинские почести, прощание с погибшим в сво, погибщий в сво
Церемония прощания с Иваном Королевым состоится 13 марта (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб житель Добрянки Пермского края Иван Королев. Как сообщили в администрации Добрянского округа, Королев служил гранатометчиком штурмовой роты, а погиб в Авдеевке.

«Служил Иван Васильевич гранатометчиком отделения (огневой поддержки) взвода штурмовой роты в звании „рядовой“. Погиб 20 февраля 2024 года при исполнении воинского долга в Донецкой Народной Республике в г. Авдеевка», — говорится на официальной странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте».

Бои за освобождение Авдеевки шли с февраля 2022 года. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал подчиненным приказ оставить город. Несколько уроженцев Пермского края, которые отличились в боях за Авдеевку, награждены медалями «За отвагу».

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Во время спецоперации на Украине погиб житель Добрянки Пермского края Иван Королев. Как сообщили в администрации Добрянского округа, Королев служил гранатометчиком штурмовой роты, а погиб в Авдеевке. «Служил Иван Васильевич гранатометчиком отделения (огневой поддержки) взвода штурмовой роты в звании „рядовой“. Погиб 20 февраля 2024 года при исполнении воинского долга в Донецкой Народной Республике в г. Авдеевка», — говорится на официальной странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Бои за освобождение Авдеевки шли с февраля 2022 года. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал подчиненным приказ оставить город. Несколько уроженцев Пермского края, которые отличились в боях за Авдеевку, награждены медалями «За отвагу».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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