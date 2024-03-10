Пермский штурмовик-гранатометчик погиб на СВО в боях за Авдеевку

Штурмовик-гранатометчик Иван Королев из Пермского края погиб в боях за Авдеевку

11 марта 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Церемония прощания с Иваном Королевым состоится 13 марта (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время спецоперации на Украине погиб житель Добрянки Пермского края Иван Королев. Как сообщили в администрации Добрянского округа, Королев служил гранатометчиком штурмовой роты, а погиб в Авдеевке. «Служил Иван Васильевич гранатометчиком отделения (огневой поддержки) взвода штурмовой роты в звании „рядовой“. Погиб 20 февраля 2024 года при исполнении воинского долга в Донецкой Народной Республике в г. Авдеевка», — говорится на официальной странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Бои за освобождение Авдеевки шли с февраля 2022 года. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал подчиненным приказ оставить город. Несколько уроженцев Пермского края, которые отличились в боях за Авдеевку, награждены медалями «За отвагу».

Во время спецоперации на Украине погиб житель Добрянки Пермского края Иван Королев. Как сообщили в администрации Добрянского округа, Королев служил гранатометчиком штурмовой роты, а погиб в Авдеевке. «Служил Иван Васильевич гранатометчиком отделения (огневой поддержки) взвода штурмовой роты в звании „рядовой“. Погиб 20 февраля 2024 года при исполнении воинского долга в Донецкой Народной Республике в г. Авдеевка», — говорится на официальной странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Бои за освобождение Авдеевки шли с февраля 2022 года. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал подчиненным приказ оставить город. Несколько уроженцев Пермского края, которые отличились в боях за Авдеевку, награждены медалями «За отвагу».