Губернатор Махонин рассказал министрам о жизни после выборов президента

Губернатор Махонин попросил министров взбодриться

11 марта 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Махонин заявил, что после выборов задач у чиновников будет еще больше Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал министров взбодриться. На заседании правительства региона 11 марта после выступления главы минсоца Павла Фокина на тему занятости жителей, он заявил, что перестал видеть в глазах многих коллег блеск. А после выборов президента у региона будет много задач. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Раз мы коснулись вопросов занятости, хотел бы поделиться своим мнением. Почему-то у многих коллег в правительстве блеск в глазах перестал видеть. Не знаю почему. Как-то поубавилось оптимизма. Прошу, извините за выражение, взбодриться всем», — заявил Махонин. После выборов президента у чиновников будет много задач, подчеркнул губернатор. В сентябре будут выборы в 22 муниципалитетах, необходимо заниматься формированием нацпроектов, реализацией инициатив президента Владимира Путина. «У нас впереди еще очень много работы. Если вы, конечно, собираетесь вместе с нами работать. Прошу не снижать активности по тем направлениям, которые вам вверены», — отметил Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор упрекнул министра строительства Артема Гадбрахманова в отсутствии эмоций.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал министров взбодриться. На заседании правительства региона 11 марта после выступления главы минсоца Павла Фокина на тему занятости жителей, он заявил, что перестал видеть в глазах многих коллег блеск. А после выборов президента у региона будет много задач. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Раз мы коснулись вопросов занятости, хотел бы поделиться своим мнением. Почему-то у многих коллег в правительстве блеск в глазах перестал видеть. Не знаю почему. Как-то поубавилось оптимизма. Прошу, извините за выражение, взбодриться всем», — заявил Махонин. После выборов президента у чиновников будет много задач, подчеркнул губернатор. В сентябре будут выборы в 22 муниципалитетах, необходимо заниматься формированием нацпроектов, реализацией инициатив президента Владимира Путина. «У нас впереди еще очень много работы. Если вы, конечно, собираетесь вместе с нами работать. Прошу не снижать активности по тем направлениям, которые вам вверены», — отметил Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор упрекнул министра строительства Артема Гадбрахманова в отсутствии эмоций.