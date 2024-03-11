В Челябинской области с начала 2024 года подорожали поддержанные автомобили. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Авто», по сравнению с концом прошлого года цены выросли на 5%.
«Эксперты проанализировали динамику цен на автомобили с пробегом в Челябинске в начале 2024 года. За первые два месяца средняя цена увеличилась на 5% и составила 1 150 000 рублей, по сравнению с ноябрем-декабрем 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Авто».
Там отметили, что чаще всего челябинцы искали для покупки автомобили отечественных, японских и южнокорейских брендов. Цена на ВАЗ увеличилась сразу на 26%, японские авто подорожали на 6,5%, южнокорейские — на 2,2%.
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