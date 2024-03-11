11 марта 2024

В Челябинской области выросли цены на поддержанные автомобили. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на автомобили повысились в среднем на 5% Фото:

В Челябинской области с начала 2024 года подорожали поддержанные автомобили. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Авто», по сравнению с концом прошлого года цены выросли на 5%.

«Эксперты проанализировали динамику цен на автомобили с пробегом в Челябинске в начале 2024 года. За первые два месяца средняя цена увеличилась на 5% и составила 1 150 000 рублей, по сравнению с ноябрем-декабрем 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Авто».

Там отметили, что чаще всего челябинцы искали для покупки автомобили отечественных, японских и южнокорейских брендов. Цена на ВАЗ увеличилась сразу на 26%, японские авто подорожали на 6,5%, южнокорейские — на 2,2%.

В Челябинской области повысились цены на автомобили
В Челябинской области повысились цены на автомобили

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В Челябинской области с начала 2024 года подорожали поддержанные автомобили. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Авто», по сравнению с концом прошлого года цены выросли на 5%. «Эксперты проанализировали динамику цен на автомобили с пробегом в Челябинске в начале 2024 года. За первые два месяца средняя цена увеличилась на 5% и составила 1 150 000 рублей, по сравнению с ноябрем-декабрем 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Авто». Там отметили, что чаще всего челябинцы искали для покупки автомобили отечественных, японских и южнокорейских брендов. Цена на ВАЗ увеличилась сразу на 26%, японские авто подорожали на 6,5%, южнокорейские — на 2,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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