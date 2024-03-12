12 марта 2024

Белый дом: нового пакета помощи Украине хватит на пару недель

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джейк Салливан,  stock
Салливан заявил, что военной поддержки от США хватит Киеву на пару недель Фото:

Нового пакета военной помощи Украине от США в размере 300 миллионов долларов хватит всего на несколько недель. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Речи о месяцах не идет — о неделях, скорее о паре недель», — сообщил Салливан о том, на сколько должно хватить выделенных Украине средств. Он добавил, что отправку своих военнослужащих в зону боевых действий США не планирует. Информация озвучена во время брифинга Белого дома.

Американские власти предоставят Киеву большую партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для систем залпового огня HIMARS. Новый пакет военной помощи стал возможен благодаря «непредвиденной экономии» в рамках контрактов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что без помощи США страну ждет крах. По его словам, украинская армия рассчитывает на поставки дополнительных систем артиллерии и средств противовоздушной обороны, передает телеканал 360.

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Нового пакета военной помощи Украине от США в размере 300 миллионов долларов хватит всего на несколько недель. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. «Речи о месяцах не идет — о неделях, скорее о паре недель», — сообщил Салливан о том, на сколько должно хватить выделенных Украине средств. Он добавил, что отправку своих военнослужащих в зону боевых действий США не планирует. Информация озвучена во время брифинга Белого дома. Американские власти предоставят Киеву большую партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для систем залпового огня HIMARS. Новый пакет военной помощи стал возможен благодаря «непредвиденной экономии» в рамках контрактов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что без помощи США страну ждет крах. По его словам, украинская армия рассчитывает на поставки дополнительных систем артиллерии и средств противовоздушной обороны, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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