Белый дом: нового пакета помощи Украине хватит на пару недель

13 марта 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

Салливан заявил, что военной поддержки от США хватит Киеву на пару недель Фото: Official White House / Erin Scott Нового пакета военной помощи Украине от США в размере 300 миллионов долларов хватит всего на несколько недель. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. «Речи о месяцах не идет — о неделях, скорее о паре недель», — сообщил Салливан о том, на сколько должно хватить выделенных Украине средств. Он добавил, что отправку своих военнослужащих в зону боевых действий США не планирует. Информация озвучена во время брифинга Белого дома. Американские власти предоставят Киеву большую партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для систем залпового огня HIMARS. Новый пакет военной помощи стал возможен благодаря «непредвиденной экономии» в рамках контрактов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что без помощи США страну ждет крах. По его словам, украинская армия рассчитывает на поставки дополнительных систем артиллерии и средств противовоздушной обороны, передает телеканал 360.

Нового пакета военной помощи Украине от США в размере 300 миллионов долларов хватит всего на несколько недель. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. «Речи о месяцах не идет — о неделях, скорее о паре недель», — сообщил Салливан о том, на сколько должно хватить выделенных Украине средств. Он добавил, что отправку своих военнослужащих в зону боевых действий США не планирует. Информация озвучена во время брифинга Белого дома. Американские власти предоставят Киеву большую партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для систем залпового огня HIMARS. Новый пакет военной помощи стал возможен благодаря «непредвиденной экономии» в рамках контрактов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что без помощи США страну ждет крах. По его словам, украинская армия рассчитывает на поставки дополнительных систем артиллерии и средств противовоздушной обороны, передает телеканал 360.