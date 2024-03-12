Общество В пермском ЦУМе федеральная сеть фитнес-клубов откроет новый зал 13 марта 2024 в 11:37 Размер текста - 17 + В новом клубе будет тренажерный зал, зал для групповых программ и спа Фото: Размик Закарян © URA.RU В пермском ЦУМе откроется новый фитнес-клуб федеральной сети. Зал будет расположен на верхних этажах торгового центра. «В Перми на верхних этажах здания Центрального универмага (ул. Ленина, 45) разместится федеральная сеть фитнес-клубов. О точной дате открытия пока не сообщается», — пишет «Business Class». В новом клубе будет тренажерный зал с оборудованием итальянской компании Technogym, зал для групповых тренировок, спа-зона с хаммамом и сауной. Уточняется, что эта компания хотела открыть фитнес-клуб в ТРК «Столица» на месте кинотеатра «Киномакс». Но перепланировка кинозалов требует больших вложений, поэтому от локации отказались. В пермском ЦУМе откроется новый фитнес-клуб федеральной сети. Зал будет расположен на верхних этажах торгового центра. «В Перми на верхних этажах здания Центрального универмага (ул. Ленина, 45) разместится федеральная сеть фитнес-клубов. О точной дате открытия пока не сообщается», — пишет «Business Class». В новом клубе будет тренажерный зал с оборудованием итальянской компании Technogym, зал для групповых тренировок, спа-зона с хаммамом и сауной. Уточняется, что эта компания хотела открыть фитнес-клуб в ТРК «Столица» на месте кинотеатра «Киномакс». Но перепланировка кинозалов требует больших вложений, поэтому от локации отказались. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям