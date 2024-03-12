12 марта 2024

В пермском ЦУМе федеральная сеть фитнес-клубов откроет новый зал

© Служба новостей «URA.RU»
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World Class. Екатеринбург, фитнес, world class, фитнес клуб
В новом клубе будет тренажерный зал, зал для групповых программ и спа Фото:

В пермском ЦУМе откроется новый фитнес-клуб федеральной сети. Зал будет расположен на верхних этажах торгового центра.

«В Перми на верхних этажах здания Центрального универмага (ул. Ленина, 45) разместится федеральная сеть фитнес-клубов. О точной дате открытия пока не сообщается», — пишет «Business Class».

В новом клубе будет тренажерный зал с оборудованием итальянской компании Technogym, зал для групповых тренировок, спа-зона с хаммамом и сауной. Уточняется, что эта компания хотела открыть фитнес-клуб в ТРК «Столица» на месте кинотеатра «Киномакс». Но перепланировка кинозалов требует больших вложений, поэтому от локации отказались.

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В пермском ЦУМе откроется новый фитнес-клуб федеральной сети. Зал будет расположен на верхних этажах торгового центра. «В Перми на верхних этажах здания Центрального универмага (ул. Ленина, 45) разместится федеральная сеть фитнес-клубов. О точной дате открытия пока не сообщается», — пишет «Business Class». В новом клубе будет тренажерный зал с оборудованием итальянской компании Technogym, зал для групповых тренировок, спа-зона с хаммамом и сауной. Уточняется, что эта компания хотела открыть фитнес-клуб в ТРК «Столица» на месте кинотеатра «Киномакс». Но перепланировка кинозалов требует больших вложений, поэтому от локации отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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