В пермском ЦУМе федеральная сеть фитнес-клубов откроет новый зал

В пермском ЦУМе откроется новый фитнес-клуб федеральной сети. Зал будет расположен на верхних этажах торгового центра.
«В Перми на верхних этажах здания Центрального универмага (ул. Ленина, 45) разместится федеральная сеть фитнес-клубов. О точной дате открытия пока не сообщается», — пишет «Business Class».
В новом клубе будет тренажерный зал с оборудованием итальянской компании Technogym, зал для групповых тренировок, спа-зона с хаммамом и сауной. Уточняется, что эта компания хотела открыть фитнес-клуб в ТРК «Столица» на месте кинотеатра «Киномакс». Но перепланировка кинозалов требует больших вложений, поэтому от локации отказались.
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