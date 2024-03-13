Сотрудники «дочек» «Роснефти» в ХМАО получили годовой бонус

13 марта 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Работники «Роснефти» в ХМАО получили годовую премию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работники дочерних обществ «Роснефти» в ХМАО получили годовую премию, так называемую «13-ю» зарплату. Нефтяники рассказали URA.RU, что размер начисленных премиальных зависит от среднемесячной зарплаты конкретного сотрудника. «В этом году необычно рано выдали 13-ю зарплату, говорят, из-за выборов президента РФ, обычно годовой бонус начисляют летом или ко Дню нефтяника. У всех сотрудников вышли разные суммы, которые, как сказали, зависят от среднемесячной зарплаты работника: от количества отработанных дней, ученических отпусков и больничных», — сообщил один из инсайдеров. Также сумма премий отличается на разных предприятиях компании, поскольку зависит от результатов производственной деятельности общества. Опытные нефтяники поделились, что выплата «13-й» зарплаты перед выборами президента стала традицией компании. «В 2018 году 13-ю тоже выплатили весной — в марте перед голосованием», — сообщил инсайдер. Официальные представители «дочек» «Роснефти» в ХМАО информацию комментировать не стали. Ранее URA.RU писало, что сотрудники одного из дочерних обществ ННК в ХМАО пожаловались в профсоюз из-за отсутствия годовой премии. Работники предприятия утверждают, что административный персонал остался без 13-й зарплаты Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работники дочерних обществ «Роснефти» в ХМАО получили годовую премию, так называемую «13-ю» зарплату. Нефтяники рассказали URA.RU, что размер начисленных премиальных зависит от среднемесячной зарплаты конкретного сотрудника. «В этом году необычно рано выдали 13-ю зарплату, говорят, из-за выборов президента РФ, обычно годовой бонус начисляют летом или ко Дню нефтяника. У всех сотрудников вышли разные суммы, которые, как сказали, зависят от среднемесячной зарплаты работника: от количества отработанных дней, ученических отпусков и больничных», — сообщил один из инсайдеров. Также сумма премий отличается на разных предприятиях компании, поскольку зависит от результатов производственной деятельности общества. Опытные нефтяники поделились, что выплата «13-й» зарплаты перед выборами президента стала традицией компании. «В 2018 году 13-ю тоже выплатили весной — в марте перед голосованием», — сообщил инсайдер. Официальные представители «дочек» «Роснефти» в ХМАО информацию комментировать не стали. Ранее URA.RU писало, что сотрудники одного из дочерних обществ ННК в ХМАО пожаловались в профсоюз из-за отсутствия годовой премии. Работники предприятия утверждают, что административный персонал остался без 13-й зарплаты