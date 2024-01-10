Сотрудники компании Худайнатова в ХМАО пожаловались в профсоюз из-за премий

11 января 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Работники нефтяной компании из ХМАО ищут помощи профсоюза Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сотрудники одного из дочерних обществ «Независимой нефтяной компании» в ХМАО, принадлежащей Эдуарду Худайнатову (экс-главе «Роснефти»), пожаловались в профсоюз из-за отсутствия годовой премии. Работники предприятия утверждают, что денежное вознаграждение перед Новым годом получили только производственные подразделения, а административный персонал остался без 13-й зарплаты. «Годовую премию, которую обычно дают перед Новым годом, получили только работники месторождений, а офисные сотрудники — несколько сотен человек — остались без надбавки к зарплате. Обращались к руководству, но объяснений не получили, поэтому решили пойти со своей проблемой в профсоюз», — рассказал корреспонденту URA.RU один из сотрудников предприятия. В профсоюзе компании подтвердили, что от работников поступали жалобы. «Профсоюз получил обращение от сотрудников и в настоящее время разбирается в ситуации. Направили письма руководству, после получения ответов будем принимать решение о дальнейших действиях», — ответили в профсоюзе. Агентство направило запрос в пресс-службу ННК, но на момент публикации новости ответ не поступил. Инсайдер, знакомый с ситуацией, пояснил, что руководство дочернего общества еще не приняло решение о начислении премии работникам офиса и, возможно, вознаграждение выплатят после подведения итогов 2023 года. Ранее URA.RU писало, что сотрудники компании «Няганьнефть» пожаловались, что остались без новогодних премий. Руководство объяснило, что вознаграждение получили те, кто выполнил план и не нарушал дисциплину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники одного из дочерних обществ «Независимой нефтяной компании» в ХМАО, принадлежащей Эдуарду Худайнатову (экс-главе «Роснефти»), пожаловались в профсоюз из-за отсутствия годовой премии. Работники предприятия утверждают, что денежное вознаграждение перед Новым годом получили только производственные подразделения, а административный персонал остался без 13-й зарплаты. «Годовую премию, которую обычно дают перед Новым годом, получили только работники месторождений, а офисные сотрудники — несколько сотен человек — остались без надбавки к зарплате. Обращались к руководству, но объяснений не получили, поэтому решили пойти со своей проблемой в профсоюз», — рассказал корреспонденту URA.RU один из сотрудников предприятия. В профсоюзе компании подтвердили, что от работников поступали жалобы. «Профсоюз получил обращение от сотрудников и в настоящее время разбирается в ситуации. Направили письма руководству, после получения ответов будем принимать решение о дальнейших действиях», — ответили в профсоюзе. Агентство направило запрос в пресс-службу ННК, но на момент публикации новости ответ не поступил. Инсайдер, знакомый с ситуацией, пояснил, что руководство дочернего общества еще не приняло решение о начислении премии работникам офиса и, возможно, вознаграждение выплатят после подведения итогов 2023 года. Ранее URA.RU писало, что сотрудники компании «Няганьнефть» пожаловались, что остались без новогодних премий. Руководство объяснило, что вознаграждение получили те, кто выполнил план и не нарушал дисциплину.