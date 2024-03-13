В зоне СВО погиб старший сержант из Пермского края, отец троих детей

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Учения резервистов. Тюмень , автомат, армия, военные, солдаты, оружие, военнослужащий, мобилизация, резервисты
Военнослужащий погиб при выполнении боевой задачи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На спецоперации погиб старший сержант из Верещагинского округа Пермского края Руслан Ожиганов. Дома у бойца остались жена и трое детей, сообщила пресс-служба администрации округа.

«В ходе спецоперации на территории Украины 1 марта 2024 года погиб Руслан Ожиганов, старший сержант. Женат, воспитывал дочь и двух сыновей», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Боец родился в сентябре 1979 года в поселке Комарихинский Чусовского района. С декабря 1999-го по октябрь 2001-го проходил службу в ВС РФ.

Прощание с военнослужащим пройдет 14 марта с 11:00 до 12:00 в Вознесенском отделе досуга и творчества по улице Трудовой, 4. Траурный митинг начнется в 12:00.

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На спецоперации погиб старший сержант из Верещагинского округа Пермского края Руслан Ожиганов. Дома у бойца остались жена и трое детей, сообщила пресс-служба администрации округа. «В ходе спецоперации на территории Украины 1 марта 2024 года погиб Руслан Ожиганов, старший сержант. Женат, воспитывал дочь и двух сыновей», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Боец родился в сентябре 1979 года в поселке Комарихинский Чусовского района. С декабря 1999-го по октябрь 2001-го проходил службу в ВС РФ. Прощание с военнослужащим пройдет 14 марта с 11:00 до 12:00 в Вознесенском отделе досуга и творчества по улице Трудовой, 4. Траурный митинг начнется в 12:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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