В зоне СВО погиб старший сержант из Пермского края, отец троих детей

На спецоперации погиб старший сержант из Верещагинского округа Пермского края Руслан Ожиганов. Дома у бойца остались жена и трое детей, сообщила пресс-служба администрации округа.
«В ходе спецоперации на территории Украины 1 марта 2024 года погиб Руслан Ожиганов, старший сержант. Женат, воспитывал дочь и двух сыновей», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Боец родился в сентябре 1979 года в поселке Комарихинский Чусовского района. С декабря 1999-го по октябрь 2001-го проходил службу в ВС РФ.
Прощание с военнослужащим пройдет 14 марта с 11:00 до 12:00 в Вознесенском отделе досуга и творчества по улице Трудовой, 4. Траурный митинг начнется в 12:00.
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