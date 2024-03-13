От челябинского многодетного участника СВО бывшая супруга спрятала родных детей

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Фонд защитника отечества. Курган, руки, солдат, сво, боец сво
Военнослужащий просит установить место проживания детей Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) многодетный отец, участник СВО, попросил помочь установить место проживания его детей, которое скрывает от него бывшая супруга. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова по итогам приема жителей города.

«Многодетный отец, участник СВО, обратился с просьбой помочь установить место проживания его детей. Бывшая супруга препятствует общению детей с ним и его родными», — написала Майорова в своем telegram-канале «Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области».

По словам омбудсмена, участнику спецоперации пообещали помочь решить этот вопрос. В органах соцзащиты Магнитогорска рассказали о порядке действий биологического отца в данной ситуации. Мужчине помогут установить отцовство с помощью экспертизы. После этой процедуры он сможет подать заявление об определении места жительства детей, отметила Майорова.

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В Магнитогорске (Челябинская область) многодетный отец, участник СВО, попросил помочь установить место проживания его детей, которое скрывает от него бывшая супруга. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова по итогам приема жителей города. «Многодетный отец, участник СВО, обратился с просьбой помочь установить место проживания его детей. Бывшая супруга препятствует общению детей с ним и его родными», — написала Майорова в своем telegram-канале «Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области». По словам омбудсмена, участнику спецоперации пообещали помочь решить этот вопрос. В органах соцзащиты Магнитогорска рассказали о порядке действий биологического отца в данной ситуации. Мужчине помогут установить отцовство с помощью экспертизы. После этой процедуры он сможет подать заявление об определении места жительства детей, отметила Майорова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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