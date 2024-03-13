От челябинского многодетного участника СВО бывшая супруга спрятала родных детей

13 марта 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Военнослужащий просит установить место проживания детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) многодетный отец, участник СВО, попросил помочь установить место проживания его детей, которое скрывает от него бывшая супруга. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова по итогам приема жителей города. «Многодетный отец, участник СВО, обратился с просьбой помочь установить место проживания его детей. Бывшая супруга препятствует общению детей с ним и его родными», — написала Майорова в своем telegram-канале «Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области». По словам омбудсмена, участнику спецоперации пообещали помочь решить этот вопрос. В органах соцзащиты Магнитогорска рассказали о порядке действий биологического отца в данной ситуации. Мужчине помогут установить отцовство с помощью экспертизы. После этой процедуры он сможет подать заявление об определении места жительства детей, отметила Майорова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) многодетный отец, участник СВО, попросил помочь установить место проживания его детей, которое скрывает от него бывшая супруга. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова по итогам приема жителей города. «Многодетный отец, участник СВО, обратился с просьбой помочь установить место проживания его детей. Бывшая супруга препятствует общению детей с ним и его родными», — написала Майорова в своем telegram-канале «Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области». По словам омбудсмена, участнику спецоперации пообещали помочь решить этот вопрос. В органах соцзащиты Магнитогорска рассказали о порядке действий биологического отца в данной ситуации. Мужчине помогут установить отцовство с помощью экспертизы. После этой процедуры он сможет подать заявление об определении места жительства детей, отметила Майорова.