В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД вытащили 10 человек из горящего деревянного дома. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства «МВД Медиа».
«Полицейские увидели, что на первом этаже двухэтажного деревянного здания произошло возгорание. Они сообщили о случившемся в дежурную часть, вызвали экстренные службы и немедленно направились к горящему дому. Вместе со случайно оказавшимся рядом сотрудником пожарно-спасательной части, у которого был выходной, инспекторы начали эвакуацию жильцов. Были эвакуированы 10 человек», — сказано в сообщении.
Сотрудники полиции обеспечили беспрепятственный подъезд автомобилям МЧС и скорой помощи к месту ЧП. Пострадавших в происшествии не оказалось.
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