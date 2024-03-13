13 марта 2024

Полицейские вытащили екатеринбуржцев из горящего дома. Видео

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, силовики, полиция, спины полиции
Пострадавших в происшествии не оказалось Фото:

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД вытащили 10 человек из горящего деревянного дома. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства «МВД Медиа».

«Полицейские увидели, что на первом этаже двухэтажного деревянного здания произошло возгорание. Они сообщили о случившемся в дежурную часть, вызвали экстренные службы и немедленно направились к горящему дому. Вместе со случайно оказавшимся рядом сотрудником пожарно-спасательной части, у которого был выходной, инспекторы начали эвакуацию жильцов. Были эвакуированы 10 человек», — сказано в сообщении.

Сотрудники полиции обеспечили беспрепятственный подъезд автомобилям МЧС и скорой помощи к месту ЧП. Пострадавших в происшествии не оказалось.

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В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД вытащили 10 человек из горящего деревянного дома. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства «МВД Медиа». «Полицейские увидели, что на первом этаже двухэтажного деревянного здания произошло возгорание. Они сообщили о случившемся в дежурную часть, вызвали экстренные службы и немедленно направились к горящему дому. Вместе со случайно оказавшимся рядом сотрудником пожарно-спасательной части, у которого был выходной, инспекторы начали эвакуацию жильцов. Были эвакуированы 10 человек», — сказано в сообщении. Сотрудники полиции обеспечили беспрепятственный подъезд автомобилям МЧС и скорой помощи к месту ЧП. Пострадавших в происшествии не оказалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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