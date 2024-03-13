13 марта 2024

Пермяк лишился квартиры из-за долгов по кредиту

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд решил выселить должника из квартиры Фото:

Житель Березников остался без жилья из-за того, что не выплачивал кредит. Банк подал иск о выселении должника из квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Березниковского городского суда.

«Житель Березников взял в 2021 году кредит в банке под залог своей квартиры. Условия договора мужчина неоднократно нарушал и не вносил платежи. ПАО „Совкомбанк“ расторг с ним кредитный договор и подал иск о выселении пермяка из квартиры», — говорится на сайте судебной инстанции.

Суд постановил принудительно выселить должника из квартиры. Его право собственности недвижимостью будет утрачено. Решение суда не вступило в законную силу.

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Житель Березников остался без жилья из-за того, что не выплачивал кредит. Банк подал иск о выселении должника из квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Березниковского городского суда. «Житель Березников взял в 2021 году кредит в банке под залог своей квартиры. Условия договора мужчина неоднократно нарушал и не вносил платежи. ПАО „Совкомбанк“ расторг с ним кредитный договор и подал иск о выселении пермяка из квартиры», — говорится на сайте судебной инстанции. Суд постановил принудительно выселить должника из квартиры. Его право собственности недвижимостью будет утрачено. Решение суда не вступило в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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