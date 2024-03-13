Пермяк лишился квартиры из-за долгов по кредиту

Житель Березников остался без жилья из-за того, что не выплачивал кредит. Банк подал иск о выселении должника из квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Березниковского городского суда.
«Житель Березников взял в 2021 году кредит в банке под залог своей квартиры. Условия договора мужчина неоднократно нарушал и не вносил платежи. ПАО „Совкомбанк“ расторг с ним кредитный договор и подал иск о выселении пермяка из квартиры», — говорится на сайте судебной инстанции.
Суд постановил принудительно выселить должника из квартиры. Его право собственности недвижимостью будет утрачено. Решение суда не вступило в законную силу.
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