РБК: бизнесмены просят Минфин РФ засекретить данные, чтобы ездить в Европу

14 марта 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Российские бизнесмены хотят засекретить свои данные ради поездок в Европу, сказал Дмитрий Тимофеев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские бизнесмены обращаются в Минфин с просьбой скрыть данные о партнерах, чтобы без проблем ездить в Европу. Об этом рассказал директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев. Представитель Минфина заявил, что со стороны бизнеса нередко поступают просьбы закрыть данные о партнерах и сделках. «Мы хотим закрыть связанные стороны, директоров, акционеров и так далее, потому что у них есть недвижимость в Европе, они хотят ездить в Европу и так далее», — заявил Дмитрий Тимофеев в беседе с РБК. Он уточнил, что госорганы, принимая подобные решения, ориентируются, прежде всего, на то, как возможные санкции могут повлиять на экономику страны. Тимофеев подчеркнул, что в засекречивании данных должна быть определенная логика, а не просто «давайте закроем все на всякий случай». Запад начал активно вводить санкции с начала спецоперации на Украине в 2022 году. За два года около тысячи российских предпринимателей попали под ограничения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские бизнесмены обращаются в Минфин с просьбой скрыть данные о партнерах, чтобы без проблем ездить в Европу. Об этом рассказал директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев. Представитель Минфина заявил, что со стороны бизнеса нередко поступают просьбы закрыть данные о партнерах и сделках. «Мы хотим закрыть связанные стороны, директоров, акционеров и так далее, потому что у них есть недвижимость в Европе, они хотят ездить в Европу и так далее», — заявил Дмитрий Тимофеев в беседе с РБК. Он уточнил, что госорганы, принимая подобные решения, ориентируются, прежде всего, на то, как возможные санкции могут повлиять на экономику страны. Тимофеев подчеркнул, что в засекречивании данных должна быть определенная логика, а не просто «давайте закроем все на всякий случай». Запад начал активно вводить санкции с начала спецоперации на Украине в 2022 году. За два года около тысячи российских предпринимателей попали под ограничения.