РБК: бизнесмены просят Минфин РФ засекретить данные, чтобы ездить в Европу

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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Российские бизнесмены хотят засекретить свои данные ради поездок в Европу, сказал Дмитрий Тимофеев Фото:
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Российские бизнесмены обращаются в Минфин с просьбой скрыть данные о партнерах, чтобы без проблем ездить в Европу. Об этом рассказал директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

Представитель Минфина заявил, что со стороны бизнеса нередко поступают просьбы закрыть данные о партнерах и сделках. «Мы хотим закрыть связанные стороны, директоров, акционеров и так далее, потому что у них есть недвижимость в Европе, они хотят ездить в Европу и так далее», — заявил Дмитрий Тимофеев в беседе с РБК.

Он уточнил, что госорганы, принимая подобные решения, ориентируются, прежде всего, на то, как возможные санкции могут повлиять на экономику страны. Тимофеев подчеркнул, что в засекречивании данных должна быть определенная логика, а не просто «давайте закроем все на всякий случай».

Запад начал активно вводить санкции с начала спецоперации на Украине в 2022 году. За два года около тысячи российских предпринимателей попали под ограничения.

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Российские бизнесмены обращаются в Минфин с просьбой скрыть данные о партнерах, чтобы без проблем ездить в Европу. Об этом рассказал директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев. Представитель Минфина заявил, что со стороны бизнеса нередко поступают просьбы закрыть данные о партнерах и сделках. «Мы хотим закрыть связанные стороны, директоров, акционеров и так далее, потому что у них есть недвижимость в Европе, они хотят ездить в Европу и так далее», — заявил Дмитрий Тимофеев в беседе с РБК. Он уточнил, что госорганы, принимая подобные решения, ориентируются, прежде всего, на то, как возможные санкции могут повлиять на экономику страны. Тимофеев подчеркнул, что в засекречивании данных должна быть определенная логика, а не просто «давайте закроем все на всякий случай». Запад начал активно вводить санкции с начала спецоперации на Украине в 2022 году. За два года около тысячи российских предпринимателей попали под ограничения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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