URA.RU показали, как работает штаб по наблюдению за выборами президента РФ

Главный общественный штаб по выборам президента РФ работает круглосуточно

15 марта 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Волонтеры в общественном штабе по выборам Президента РФ сменяют друг друга каждые два часа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Главный общественный штаб по выборам президента России, располагающийся в Москве, действует в круглосуточном режиме. Как отметил его руководитель Вадим Ковалев, волонтеры сменяют другу друга каждые два часа. «Волонтеры работают круглосуточно, они сменяются каждые два часа, чтобы глаз не замыливался. Здесь вся Москва как на ладони. Можно смотреть за всеми избирательными участками. Можно посмотреть тот или иной УИК. Если мы знаем, что есть какие-то особенности голосования, то видим и реагируем, проверяем, если это нужно», — передает корреспондент URA.RU слова руководителя штаба Вадима Ковалева. Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. За пост борются самовыдвиженец Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и Владислав Даванков из «Новых Людей». На выборах президента РФ в Москве за всеми 2058 избирательными участками следят 24 наблюдателя от кандидатов. По словам Ковалева, очень активно идет голосование в электронном формате: с каждым годом все больше людей оценивают преимущества дистанционного варианта. По состоянию на 9:37 мск, в ДЭГ поучаствовало больше миллиона человек. Явка на федеральной платформе составила 22%. Всего в электронном голосовании будет участвовать 4,76 млн человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный общественный штаб по выборам президента России, располагающийся в Москве, действует в круглосуточном режиме. Как отметил его руководитель Вадим Ковалев, волонтеры сменяют другу друга каждые два часа. «Волонтеры работают круглосуточно, они сменяются каждые два часа, чтобы глаз не замыливался. Здесь вся Москва как на ладони. Можно смотреть за всеми избирательными участками. Можно посмотреть тот или иной УИК. Если мы знаем, что есть какие-то особенности голосования, то видим и реагируем, проверяем, если это нужно», — передает корреспондент URA.RU слова руководителя штаба Вадима Ковалева. Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. За пост борются самовыдвиженец Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и Владислав Даванков из «Новых Людей». На выборах президента РФ в Москве за всеми 2058 избирательными участками следят 24 наблюдателя от кандидатов. По словам Ковалева, очень активно идет голосование в электронном формате: с каждым годом все больше людей оценивают преимущества дистанционного варианта. По состоянию на 9:37 мск, в ДЭГ поучаствовало больше миллиона человек. Явка на федеральной платформе составила 22%. Всего в электронном голосовании будет участвовать 4,76 млн человек.