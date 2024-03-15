Пермяк изнасиловал дочь своих знакомых в лесу

Суд отправил насильника в колонию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Чердыни изнасиловал 13-летнюю дочь своих знакомых, когда вместе с ними отправился собирать ягоды в сентябре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Установлено, что 38-летний житель Чердыни отправился со своими знакомыми собирать ягоды. Все они заночевали в лесу. В ночь на 3 сентября 2023 года мужчина воспользовался тем, что родители 13-летней девочки спят. Он запугал школьницу и изнасиловал ее», — рассказали в ведомстве.

В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 12,5 лет.