Заслуженный художник из ХМАО назвал главную причину голосования на выборах президента РФ. Видео

Художник из ХМАО: голосовать на выборах нужно, чтобы это не сделали за тебя

16 марта 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Художник пояснил, что важно делать самостоятельный выбор, чтобы не дать другим шанса сделать его за тебя Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Заслуженный художник России и член общественной палаты Нижневартовска Сергей Медведев и его жена приняли участие в выборах президента РФ. В интервью журналисту URA.RU деятель культуры пояснил, что важно делать самостоятельный выбор, чтобы не дать другим шанса сделать его за тебя. «Почему нельзя оставаться дома — потому что нужно так или иначе высказывать свою позицию. Потому что если не сделаете выбор вы, то выбор сделают за вас. В итоге, так или иначе, пройдет время, и будут те события, те мероприятия, те факты и законы, которые не будут устраивать тех, кто не голосовал. Хотя у вас был выбор заявить о себе, заявить свою позицию и так или иначе повлиять на дальнейшие законодательные и исполнительные решения», — поделился своим мнением Медведев. Художник рассказал, что впервые принимал участие в выборах в 1983 году на срочной службе в армии. По долгу службы ему приходилось оформлять сцены и избирательные кабины на подобных мероприятиях. По словам Медведева, выборы — мероприятие, которое сплачивает людей. «Викторина „Достижения Югры“ — это сплочение нас, граждан. Чтобы кроме того, чтобы сделать свой гражданский выбор, мы бы могли еще сыграть в такую вот игру, поделиться положительными эмоциями: кому квартиру — за них порадоваться, кому машину — за них порадоваться», — сказал художник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заслуженный художник России и член общественной палаты Нижневартовска Сергей Медведев и его жена приняли участие в выборах президента РФ. В интервью журналисту URA.RU деятель культуры пояснил, что важно делать самостоятельный выбор, чтобы не дать другим шанса сделать его за тебя. «Почему нельзя оставаться дома — потому что нужно так или иначе высказывать свою позицию. Потому что если не сделаете выбор вы, то выбор сделают за вас. В итоге, так или иначе, пройдет время, и будут те события, те мероприятия, те факты и законы, которые не будут устраивать тех, кто не голосовал. Хотя у вас был выбор заявить о себе, заявить свою позицию и так или иначе повлиять на дальнейшие законодательные и исполнительные решения», — поделился своим мнением Медведев. Художник рассказал, что впервые принимал участие в выборах в 1983 году на срочной службе в армии. По долгу службы ему приходилось оформлять сцены и избирательные кабины на подобных мероприятиях. По словам Медведева, выборы — мероприятие, которое сплачивает людей. «Викторина „Достижения Югры“ — это сплочение нас, граждан. Чтобы кроме того, чтобы сделать свой гражданский выбор, мы бы могли еще сыграть в такую вот игру, поделиться положительными эмоциями: кому квартиру — за них порадоваться, кому машину — за них порадоваться», — сказал художник.