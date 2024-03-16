Актера Сергея Маковецкого обокрали в отеле в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция актеров театра «Вахтангова». Екатеринбург, портрет, маковецкий сергей
У Маковецкого из рюкзака украли 195 тысяч рублей Фото:

Народного артиста России и актера театра и кино Сергея Маковецкого обокрали во время его пребывания в отеле «Dom Бутик Отель» в Санкт-Петербурге. У него было украдено порядка 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Были украдены 200 тысяч рублей», — передает телеканал слова источника. Отмечается, что они хранились в портфеле артиста.

Накануне у актера был спектакль «Неслучайная встреча» в ДК «Выборгский». После своего выступления Маковецкий поехал гулять по Санкт-Петербургу, вещи при этом он оставил в машине. Их передал водитель сотруднику отеля, в том числе и рюкзак, в котором лежали 195 тысяч рублей. Тот поместил портфель в ячейку для хранения. Позже артист вернулся с прогулки, забрал вещи и пошел в ресторан при отеле. Однако, когда он открыл рюкзак, то обнаружил пропажу. Отмечается, что последний раз Маковецкий видел конверт с деньгами в портфеле, находясь в гримерной комнате.

Ранее эксперты по безопасности рассказали, что ценные вещи в отелях лучше хранить в необычных местах. Например, в ручках расчески, в пустых флаконах и термокружке. Кроме того, хорошим вариантом для хранения является ресепшен отеля, передает «Утро.ру».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Народного артиста России и актера театра и кино Сергея Маковецкого обокрали во время его пребывания в отеле «Dom Бутик Отель» в Санкт-Петербурге. У него было украдено порядка 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Были украдены 200 тысяч рублей», — передает телеканал слова источника. Отмечается, что они хранились в портфеле артиста. Накануне у актера был спектакль «Неслучайная встреча» в ДК «Выборгский». После своего выступления Маковецкий поехал гулять по Санкт-Петербургу, вещи при этом он оставил в машине. Их передал водитель сотруднику отеля, в том числе и рюкзак, в котором лежали 195 тысяч рублей. Тот поместил портфель в ячейку для хранения. Позже артист вернулся с прогулки, забрал вещи и пошел в ресторан при отеле. Однако, когда он открыл рюкзак, то обнаружил пропажу. Отмечается, что последний раз Маковецкий видел конверт с деньгами в портфеле, находясь в гримерной комнате. Ранее эксперты по безопасности рассказали, что ценные вещи в отелях лучше хранить в необычных местах. Например, в ручках расчески, в пустых флаконах и термокружке. Кроме того, хорошим вариантом для хранения является ресепшен отеля, передает «Утро.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...