В Подмосковье задержали хозяйку «тюрьмы для собак»

Владелицу центра Карину Гитиномагомедову задержали по подозрению в жестоком обращении с животными в городе Чехов Московской области. Об этом источник телеканала РЕН ТВ.
«Карину Гитиномагомедову, хозяйку зоогостиницы DogTown в подмосковном Чехове, где жестоко обращались с животными, задержали», — рассказал собеседник. Его слова приводит РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что чеховский зооотель стал «тюрьмой для собак» блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA. Их питомцев содержали в ужасных условиях. По их словам, больше 40 животных находились в тесных клетках, в фекалиях и моче, с травмами от шокера. Блогер и певица вместе с другими пострадавшими пожаловались на качество услуг дорогостоящей передержки, пишет RT.
