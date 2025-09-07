От дрона ВСУ пострадал рабочий фермы в Воронежской области

Пострадавший находится в реанимации
Пострадавший находится в реанимации Фото:
Рабочий фермы в Аннинском районе Воронежской области получил тяжелые ранения из-за падения сбитого беспилотника ВСУ в ночь на 7 сентября. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«К сожалению, в результате падения сбитого беспилотника тяжелые ранения получил работник фермы в Аннинском районе. Сейчас он находится в реанимации», — написал Гусев в своем telegram-канале. По его словам, минувшей ночью в пяти районах региона было уничтожено и подавлено около 20 БПЛА.

Кроме того, в Аннинском районе возник пожар хозяйственной постройки, который был оперативно потушен. Кроме того, в двух частных домах были выбиты окна, повреждены крыша и крыльцо. В другом районе пострадала линия электропередач, на месте работают энергетики . Губернатор отметил, что держит ситуацию под контролем. Режим опасности атаки БПЛА в регионе снят.

