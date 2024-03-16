В ХМАО открылась фермерская ярмарка товаропроизводителей из УрФО

В Ханты-Мансийске в «Югра-Экспо» открылась фермерская ярмарка, на которой с 16 по 17 марта можно купить продукцию производителей из Тюменской области, Свердловской области, ЯНАО и ХМАО. Об этом сообщила администрация города.
«Приходи на Югорскую фермерскую ярмарку, которая проходит в эти выходные в Ханты-Мансийске. С 16 по 17 марта в „Югра-Экспо“ можно приобрести продукцию товаропроизводителей Югры, Тюменской, Свердловской областей и ЯНАО», — написала администрация города в telegram-канале.
В ассортименте есть рыба, продукция из дикоросов, мед, мясо, полуфабрикаты, сладости, молочные продукты, сыры. Ярмарка работает с 08:00 до 20:00.
В честь празднования Масленицы для гостей ярмарки подготовлена развлекательная викторина. Победителей угостят свежеиспеченными ароматными блинами. Время проведения викторины с 12:00 до 15:00.
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