В ХМАО открылась фермерская ярмарка товаропроизводителей из УрФО

16 марта 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

На ярмарке продают рыбу, мед, мясо и сладости от производителей некоторых регионов УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийске в «Югра-Экспо» открылась фермерская ярмарка, на которой с 16 по 17 марта можно купить продукцию производителей из Тюменской области, Свердловской области, ЯНАО и ХМАО. Об этом сообщила администрация города. «Приходи на Югорскую фермерскую ярмарку, которая проходит в эти выходные в Ханты-Мансийске. С 16 по 17 марта в „Югра-Экспо“ можно приобрести продукцию товаропроизводителей Югры, Тюменской, Свердловской областей и ЯНАО», — написала администрация города в telegram-канале. В ассортименте есть рыба, продукция из дикоросов, мед, мясо, полуфабрикаты, сладости, молочные продукты, сыры. Ярмарка работает с 08:00 до 20:00. В честь празднования Масленицы для гостей ярмарки подготовлена развлекательная викторина. Победителей угостят свежеиспеченными ароматными блинами. Время проведения викторины с 12:00 до 15:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске в «Югра-Экспо» открылась фермерская ярмарка, на которой с 16 по 17 марта можно купить продукцию производителей из Тюменской области, Свердловской области, ЯНАО и ХМАО. Об этом сообщила администрация города. «Приходи на Югорскую фермерскую ярмарку, которая проходит в эти выходные в Ханты-Мансийске. С 16 по 17 марта в „Югра-Экспо“ можно приобрести продукцию товаропроизводителей Югры, Тюменской, Свердловской областей и ЯНАО», — написала администрация города в telegram-канале. В ассортименте есть рыба, продукция из дикоросов, мед, мясо, полуфабрикаты, сладости, молочные продукты, сыры. Ярмарка работает с 08:00 до 20:00. В честь празднования Масленицы для гостей ярмарки подготовлена развлекательная викторина. Победителей угостят свежеиспеченными ароматными блинами. Время проведения викторины с 12:00 до 15:00.