В ХМАО открылась фермерская ярмарка товаропроизводителей из УрФО

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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., мед, варенье из шишек
На ярмарке продают рыбу, мед, мясо и сладости от производителей некоторых регионов УрФО Фото:

В Ханты-Мансийске в «Югра-Экспо» открылась фермерская ярмарка, на которой с 16 по 17 марта можно купить продукцию производителей из Тюменской области, Свердловской области, ЯНАО и ХМАО. Об этом сообщила администрация города.

«Приходи на Югорскую фермерскую ярмарку, которая проходит в эти выходные в Ханты-Мансийске. С 16 по 17 марта в „Югра-Экспо“ можно приобрести продукцию товаропроизводителей Югры, Тюменской, Свердловской областей и ЯНАО», — написала администрация города в telegram-канале.

В ассортименте есть рыба, продукция из дикоросов, мед, мясо, полуфабрикаты, сладости, молочные продукты, сыры. Ярмарка работает с 08:00 до 20:00.

В честь празднования Масленицы для гостей ярмарки подготовлена развлекательная викторина. Победителей угостят свежеиспеченными ароматными блинами. Время проведения викторины с 12:00 до 15:00.

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В Ханты-Мансийске в «Югра-Экспо» открылась фермерская ярмарка, на которой с 16 по 17 марта можно купить продукцию производителей из Тюменской области, Свердловской области, ЯНАО и ХМАО. Об этом сообщила администрация города. «Приходи на Югорскую фермерскую ярмарку, которая проходит в эти выходные в Ханты-Мансийске. С 16 по 17 марта в „Югра-Экспо“ можно приобрести продукцию товаропроизводителей Югры, Тюменской, Свердловской областей и ЯНАО», — написала администрация города в telegram-канале. В ассортименте есть рыба, продукция из дикоросов, мед, мясо, полуфабрикаты, сладости, молочные продукты, сыры. Ярмарка работает с 08:00 до 20:00. В честь празднования Масленицы для гостей ярмарки подготовлена развлекательная викторина. Победителей угостят свежеиспеченными ароматными блинами. Время проведения викторины с 12:00 до 15:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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