В ХМАО пенсионерка выпала из окна и разбилась насмерть

В Нижневартовске (ХМАО) днем 16 марта 86-летняя женщина выпала из окна. Она была госпитализирована, но уже в больнице скончалась, сообщили в УМВД России по ХМАО.
«Была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась. Проводится проверка», — рассказали «Вестнику» в ведомстве. Женщина, выпавшая из окна, была 1938 года рождения.
Также инсайдер рассказал «Вестнику», что этот инцидент мог быть не случайностью. С его слов, родственники пенсионерки утверждают, что последние несколько недель она говорила о усталости от жизни и желании совершить самоубийство.
URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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