16 марта 2024

В ХМАО пенсионерка выпала из окна и разбилась насмерть

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Выпавшая из окна пенсионерка в ХМАО могла сделать это специально Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) днем 16 марта 86-летняя женщина выпала из окна. Она была госпитализирована, но уже в больнице скончалась, сообщили в УМВД России по ХМАО.

«Была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась. Проводится проверка», — рассказали «Вестнику» в ведомстве. Женщина, выпавшая из окна, была 1938 года рождения.

Также инсайдер рассказал «Вестнику», что этот инцидент мог быть не случайностью. С его слов, родственники пенсионерки утверждают, что последние несколько недель она говорила о усталости от жизни и желании совершить самоубийство.

URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) днем 16 марта 86-летняя женщина выпала из окна. Она была госпитализирована, но уже в больнице скончалась, сообщили в УМВД России по ХМАО. «Была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась. Проводится проверка», — рассказали «Вестнику» в ведомстве. Женщина, выпавшая из окна, была 1938 года рождения. Также инсайдер рассказал «Вестнику», что этот инцидент мог быть не случайностью. С его слов, родственники пенсионерки утверждают, что последние несколько недель она говорила о усталости от жизни и желании совершить самоубийство. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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