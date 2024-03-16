В Екатеринбурге на выборы пришел молодой итальянский политик. Фото

17 марта 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Итальянский политик остался доволен ходом выборов в Екатеринбурге Фото: Анна Салымская © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Екатеринбурге на один из избирательных участков пришел лидер партии «Единая Италия» Амедео Авондет. 23-летний политик захотел лично познакомиться с системой голосования в России, и остался доволен, передает корреспондент URA.RU. «В России выборы похожи на праздник, очень удивила викторина „Опорный край“, где разыгрывают призы. В Италии такого нет и не может быть. Там мало кто верит в честность выборов, и явка поэтому низкая», — признался URA.RU иностранец. Он отметил, что в России голосует много молодежи. У него на родине основная часть избирателей — пожилые люди. Также Авондет обратил внимание на большое количество охраны и видеокамер на участках. Единственное, что его огорчило — попытки провокаций, которые в небольшом количестве имели место на участках. «Тревожит, что Украина оказывает влияние на выборы в России. Хорошо, что в Екатеринбурге все провокации были пресечены на корню», — добавил он. Президентские выборы проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает все самое важное о ходе голосования. Члены УИК сфотографировались с молодым политиком Фото: Анна Салымская © URA.RU Авендет остался доволен выборами в России Фото: Анна Салымская © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на один из избирательных участков пришел лидер партии «Единая Италия» Амедео Авондет. 23-летний политик захотел лично познакомиться с системой голосования в России, и остался доволен, передает корреспондент URA.RU. «В России выборы похожи на праздник, очень удивила викторина „Опорный край“, где разыгрывают призы. В Италии такого нет и не может быть. Там мало кто верит в честность выборов, и явка поэтому низкая», — признался URA.RU иностранец. Он отметил, что в России голосует много молодежи. У него на родине основная часть избирателей — пожилые люди. Также Авондет обратил внимание на большое количество охраны и видеокамер на участках. Единственное, что его огорчило — попытки провокаций, которые в небольшом количестве имели место на участках. «Тревожит, что Украина оказывает влияние на выборы в России. Хорошо, что в Екатеринбурге все провокации были пресечены на корню», — добавил он. Президентские выборы проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает все самое важное о ходе голосования.