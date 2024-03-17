Минобороны РФ: бойцы в зоне СВО проголосовали за одного кандидата

18 марта 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Военнослужащие в зоне СВО выразили поддержку Путину Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Более 99% военнослужащих Объединенной группировки российских войск в зоне СВО проголосовали за действующего президента Владимира Путин. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. «99,27% военнослужащих… в зоне специальной военной операции проголосовали <…> за Владимира Владимировича Путина», — говорится в telegram-канале Минобороны России. Голосование в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) завершено. Явка составила 99,8%. Путин назвал среди задач нового срока на посту главы государства решение вопросов специальной военной операции и укрепление обороноспособности. Также он выразил особые слова благодарности бойцам специальной военной операции, которые не жалеют себя, обеспечивая защиту России. Об этом пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 99% военнослужащих Объединенной группировки российских войск в зоне СВО проголосовали за действующего президента Владимира Путин. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. «99,27% военнослужащих… в зоне специальной военной операции проголосовали <…> за Владимира Владимировича Путина», — говорится в telegram-канале Минобороны России. Голосование в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) завершено. Явка составила 99,8%. Путин назвал среди задач нового срока на посту главы государства решение вопросов специальной военной операции и укрепление обороноспособности. Также он выразил особые слова благодарности бойцам специальной военной операции, которые не жалеют себя, обеспечивая защиту России. Об этом пишет RT.