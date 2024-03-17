17 марта 2024

Минобороны РФ: бойцы в зоне СВО проголосовали за одного кандидата

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Военнослужащие в зоне СВО выразили поддержку Путину Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Более 99% военнослужащих Объединенной группировки российских войск в зоне СВО проголосовали за действующего президента Владимира Путин. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«99,27% военнослужащих… в зоне специальной военной операции проголосовали <…> за Владимира Владимировича Путина», — говорится в telegram-канале Минобороны России.

Голосование в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) завершено. Явка составила 99,8%.

Путин назвал среди задач нового срока на посту главы государства решение вопросов специальной военной операции и укрепление обороноспособности. Также он выразил особые слова благодарности бойцам специальной военной операции, которые не жалеют себя, обеспечивая защиту России. Об этом пишет RT.

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Более 99% военнослужащих Объединенной группировки российских войск в зоне СВО проголосовали за действующего президента Владимира Путин. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. «99,27% военнослужащих… в зоне специальной военной операции проголосовали <…> за Владимира Владимировича Путина», — говорится в telegram-канале Минобороны России. Голосование в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) завершено. Явка составила 99,8%. Путин назвал среди задач нового срока на посту главы государства решение вопросов специальной военной операции и укрепление обороноспособности. Также он выразил особые слова благодарности бойцам специальной военной операции, которые не жалеют себя, обеспечивая защиту России. Об этом пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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