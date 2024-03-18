Путин поделился с россиянами своей мечтой о будущем страны

Путин заявил, что мечтал о сильной и независимой России
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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Владимир Путин мечтал о сильной, независимой, суверенной России Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ходе избирательной кампании в России кандидат в президенты и нынешний глава государства Владимир Путин выразил свои надежды на будущее страны. Он поделился своим видением России как сильного и независимого государства.

«Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей», — заявил Путин, отвечая на вопросы в своем предвыборном штабе. Его слова приводит РИА Новости.

Заявление прозвучало на фоне предварительных результатов выборов, которые показывают лидирование Путина с большим отрывом от конкурентов. Голосование проходило в течение трех дней, и, согласно данным ЦИК, после обработки более 60% протоколов, действующий президент набирает 87,26% голосов.

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В ходе избирательной кампании в России кандидат в президенты и нынешний глава государства Владимир Путин выразил свои надежды на будущее страны. Он поделился своим видением России как сильного и независимого государства. «Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей», — заявил Путин, отвечая на вопросы в своем предвыборном штабе. Его слова приводит РИА Новости. Заявление прозвучало на фоне предварительных результатов выборов, которые показывают лидирование Путина с большим отрывом от конкурентов. Голосование проходило в течение трех дней, и, согласно данным ЦИК, после обработки более 60% протоколов, действующий президент набирает 87,26% голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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