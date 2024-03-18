Путин поделился с россиянами своей мечтой о будущем страны

В ходе избирательной кампании в России кандидат в президенты и нынешний глава государства Владимир Путин выразил свои надежды на будущее страны. Он поделился своим видением России как сильного и независимого государства.
«Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей», — заявил Путин, отвечая на вопросы в своем предвыборном штабе. Его слова приводит РИА Новости.
Заявление прозвучало на фоне предварительных результатов выборов, которые показывают лидирование Путина с большим отрывом от конкурентов. Голосование проходило в течение трех дней, и, согласно данным ЦИК, после обработки более 60% протоколов, действующий президент набирает 87,26% голосов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.