Путин поделился с россиянами своей мечтой о будущем страны

Путин заявил, что мечтал о сильной и независимой России

18 марта 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин мечтал о сильной, независимой, суверенной России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ходе избирательной кампании в России кандидат в президенты и нынешний глава государства Владимир Путин выразил свои надежды на будущее страны. Он поделился своим видением России как сильного и независимого государства. «Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей», — заявил Путин, отвечая на вопросы в своем предвыборном штабе. Его слова приводит РИА Новости. Заявление прозвучало на фоне предварительных результатов выборов, которые показывают лидирование Путина с большим отрывом от конкурентов. Голосование проходило в течение трех дней, и, согласно данным ЦИК, после обработки более 60% протоколов, действующий президент набирает 87,26% голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе избирательной кампании в России кандидат в президенты и нынешний глава государства Владимир Путин выразил свои надежды на будущее страны. Он поделился своим видением России как сильного и независимого государства. «Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей», — заявил Путин, отвечая на вопросы в своем предвыборном штабе. Его слова приводит РИА Новости. Заявление прозвучало на фоне предварительных результатов выборов, которые показывают лидирование Путина с большим отрывом от конкурентов. Голосование проходило в течение трех дней, и, согласно данным ЦИК, после обработки более 60% протоколов, действующий президент набирает 87,26% голосов.