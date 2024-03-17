17 марта 2024

Поддержка Путина в Екатеринбурге достигла исторического максимума

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Прежний рекорд поддержки Владимира Путина был установлен в 2018 году Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

За президента РФ Владимира Путина проголосовали 78,12% екатеринбуржцев, пришедших на выборы 15—17 марта. Таковы итоги обработки результатов голосования на участках и в формате ДЭГ. Сводный отчет есть в распоряжении URA.RU.

Явка с учетом ДЭГ составила 66,13%. Прежний рекорд был установлен в 2018 году (62,35%). Тогда же Путин получил в уральской столице наибольший процент голосов (74,6%). Владислав Даванков («Новые люди») занял в Екатеринбурге второе место с 11,31%, третье — Николай Харитонов (КПРФ) с 4,01%, четвертое — Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,84%.

Как сообщало URA.RU, в целом по региону явка составила 71,03%. Путин получил в регионе 82,1% голосов.

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За президента РФ Владимира Путина проголосовали 78,12% екатеринбуржцев, пришедших на выборы 15—17 марта. Таковы итоги обработки результатов голосования на участках и в формате ДЭГ. Сводный отчет есть в распоряжении URA.RU. Явка с учетом ДЭГ составила 66,13%. Прежний рекорд был установлен в 2018 году (62,35%). Тогда же Путин получил в уральской столице наибольший процент голосов (74,6%). Владислав Даванков («Новые люди») занял в Екатеринбурге второе место с 11,31%, третье — Николай Харитонов (КПРФ) с 4,01%, четвертое — Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,84%. Как сообщало URA.RU, в целом по региону явка составила 71,03%. Путин получил в регионе 82,1% голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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