Поддержка Путина в Екатеринбурге достигла исторического максимума

За президента РФ Владимира Путина проголосовали 78,12% екатеринбуржцев, пришедших на выборы 15—17 марта. Таковы итоги обработки результатов голосования на участках и в формате ДЭГ. Сводный отчет есть в распоряжении URA.RU.
Явка с учетом ДЭГ составила 66,13%. Прежний рекорд был установлен в 2018 году (62,35%). Тогда же Путин получил в уральской столице наибольший процент голосов (74,6%). Владислав Даванков («Новые люди») занял в Екатеринбурге второе место с 11,31%, третье — Николай Харитонов (КПРФ) с 4,01%, четвертое — Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,84%.
Как сообщало URA.RU, в целом по региону явка составила 71,03%. Путин получил в регионе 82,1% голосов.
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