В Арабские Эмираты отправили партию мха из ХМАО

Партию собранного в Ханты-Мансийском автономном округе мха весом в 120 килограмм отправили в Объединенные Арабские Эмираты. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Россельхознадзора.
«В марте 2024 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проведен досмотр партии мха сфагнума общим весом 118 кг. <…> Результаты лабораторных анализов показали отсутствие карантинных объектов», — сообщается в публикации.
Партии мха выдали фитосанитарный сертификат для экспорта в ОАЭ. Сам сфагнум предназначен для изготовления стабилизируемого мха, который используют в декоративных целях для оформления жилых и рабочих помещений.
Ранее URA.RU писало о том, что ученики Югорского госуниверситета участвуют в сборе сфагнового мха в Ханты-Мансийске и зарабатывают до 15 тысяч рублей за рабочий день. В дальнейшем растения используют в качестве базы для вертикального озеленения.
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