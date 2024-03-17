Экономика В Арабские Эмираты отправили партию мха из ХМАО 18 марта 2024 в 11:02 Размер текста - 17 + Партия мха из ХМАО отправилась в ОАЭ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Партию собранного в Ханты-Мансийском автономном округе мха весом в 120 килограмм отправили в Объединенные Арабские Эмираты. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Россельхознадзора. «В марте 2024 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проведен досмотр партии мха сфагнума общим весом 118 кг. <…> Результаты лабораторных анализов показали отсутствие карантинных объектов», — сообщается в публикации. Партии мха выдали фитосанитарный сертификат для экспорта в ОАЭ. Сам сфагнум предназначен для изготовления стабилизируемого мха, который используют в декоративных целях для оформления жилых и рабочих помещений. Ранее URA.RU писало о том, что ученики Югорского госуниверситета участвуют в сборе сфагнового мха в Ханты-Мансийске и зарабатывают до 15 тысяч рублей за рабочий день. В дальнейшем растения используют в качестве базы для вертикального озеленения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Партию собранного в Ханты-Мансийском автономном округе мха весом в 120 килограмм отправили в Объединенные Арабские Эмираты. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Россельхознадзора. «В марте 2024 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проведен досмотр партии мха сфагнума общим весом 118 кг. <…> Результаты лабораторных анализов показали отсутствие карантинных объектов», — сообщается в публикации. Партии мха выдали фитосанитарный сертификат для экспорта в ОАЭ. Сам сфагнум предназначен для изготовления стабилизируемого мха, который используют в декоративных целях для оформления жилых и рабочих помещений. Ранее URA.RU писало о том, что ученики Югорского госуниверситета участвуют в сборе сфагнового мха в Ханты-Мансийске и зарабатывают до 15 тысяч рублей за рабочий день. В дальнейшем растения используют в качестве базы для вертикального озеленения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям