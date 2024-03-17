17 марта 2024

В Арабские Эмираты отправили партию мха из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, мох, природа, белый мох
Партия мха из ХМАО отправилась в ОАЭ Фото:

Партию собранного в Ханты-Мансийском автономном округе мха весом в 120 килограмм отправили в Объединенные Арабские Эмираты. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Россельхознадзора.

«В марте 2024 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проведен досмотр партии мха сфагнума общим весом 118 кг. <…> Результаты лабораторных анализов показали отсутствие карантинных объектов», — сообщается в публикации.

Партии мха выдали фитосанитарный сертификат для экспорта в ОАЭ. Сам сфагнум предназначен для изготовления стабилизируемого мха, который используют в декоративных целях для оформления жилых и рабочих помещений.

Ранее URA.RU писало о том, что ученики Югорского госуниверситета участвуют в сборе сфагнового мха в Ханты-Мансийске и зарабатывают до 15 тысяч рублей за рабочий день. В дальнейшем растения используют в качестве базы для вертикального озеленения.

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Партию собранного в Ханты-Мансийском автономном округе мха весом в 120 килограмм отправили в Объединенные Арабские Эмираты. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Россельхознадзора. «В марте 2024 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проведен досмотр партии мха сфагнума общим весом 118 кг. <…> Результаты лабораторных анализов показали отсутствие карантинных объектов», — сообщается в публикации. Партии мха выдали фитосанитарный сертификат для экспорта в ОАЭ. Сам сфагнум предназначен для изготовления стабилизируемого мха, который используют в декоративных целях для оформления жилых и рабочих помещений. Ранее URA.RU писало о том, что ученики Югорского госуниверситета участвуют в сборе сфагнового мха в Ханты-Мансийске и зарабатывают до 15 тысяч рублей за рабочий день. В дальнейшем растения используют в качестве базы для вертикального озеленения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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