17 марта 2024

Мальчик из Челябинска исполнил песню «Я — русский» в День воссоединения Крыма. Видео

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Поезд Сила в правде. Челябинск
Ученик начальных классов исполнил песню на открытии выставки поезда «Сила в правде» Фото:

Челябинский школьник Захар Пузиков в День воссоединения Крыма исполнил песню Shaman «Я — русский» на железнодорожном вокзале областного центра. Мальчик выступил 18 марта во время остановки поезда «Сила в Правде» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU.

«Школьник Захар Пузиков исполнил песню „Я — русский“ на торжественной части остановки тематического поезда „Сила в Правде“. Взрослые с улыбкой аплодировали юному артисту», — сообщил корреспондент URA.RU.

Тематический поезд остановился в Челябинске в рамках следования из Москвы до Владивостока и обратно. Экспозиция представит военные экспонаты, технику Великой Отечественной войны, а также выставку достижений всех видов войск России.

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Челябинский школьник Захар Пузиков в День воссоединения Крыма исполнил песню Shaman «Я — русский» на железнодорожном вокзале областного центра. Мальчик выступил 18 марта во время остановки поезда «Сила в Правде» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. «Школьник Захар Пузиков исполнил песню „Я — русский“ на торжественной части остановки тематического поезда „Сила в Правде“. Взрослые с улыбкой аплодировали юному артисту», — сообщил корреспондент URA.RU. Тематический поезд остановился в Челябинске в рамках следования из Москвы до Владивостока и обратно. Экспозиция представит военные экспонаты, технику Великой Отечественной войны, а также выставку достижений всех видов войск России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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