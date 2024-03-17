Челябинский школьник Захар Пузиков в День воссоединения Крыма исполнил песню Shaman «Я — русский» на железнодорожном вокзале областного центра. Мальчик выступил 18 марта во время остановки поезда «Сила в Правде» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU.
«Школьник Захар Пузиков исполнил песню „Я — русский“ на торжественной части остановки тематического поезда „Сила в Правде“. Взрослые с улыбкой аплодировали юному артисту», — сообщил корреспондент URA.RU.
Тематический поезд остановился в Челябинске в рамках следования из Москвы до Владивостока и обратно. Экспозиция представит военные экспонаты, технику Великой Отечественной войны, а также выставку достижений всех видов войск России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.