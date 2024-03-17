В Перми за четверть миллиарда рублей продают старейший автомагазин

В Перми выставили на продажу помещения магазина автомобильных запчастей и аксессуаров на улице Николая Островского, 72. Он является одним из старейших в городе. Стоимость площадей составляет почти 250 млн рублей.
«Тип сделки – продажа. Помещения на улице Николая Островского, 72. Арендный бизнес со сроком окупаемости от семи до десяти лет. Общая площадь – 2072 квадратных метра. В магазине недавно был сделан капитальный ремонт. Цена – 249 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Магазин автомобильных запчастей и других товаров на улице Николая Островского является одним из старейших в Перми. В восьмидесятые и девяностые годы он назывался «Автомобили». В 2018 году группа компаний «Автомое» открыла в магазине музей ретротехники советского автопрома. Экспонатами послужили 15 мотоциклов и легковых машин начала и середины прошлого столетия, выпущенные в СССР. Среди них – «Волга», «Запорожец», «Иж-49» и другая техника.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 70 млн рублей выставили на продажу площади одного из старейших городских мясных магазинов. Речь о торговом доме «Мясопродукты» на улице Борчанинова, 1, который работал с 1992 года и был закрыт в сентябре 2023 года.
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