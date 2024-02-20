В Перми за 70 млн рублей продают старейший мясной магазин

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Противоэпидемические меры, предпринимаемые торгово-развлекательными центрами Екатеринбурга, колбаса, гастроном, гипермаркет, колбасы, колбасные изделия, магазин, прилавок, продуктовый магазин
Мясной магазин работал в Перми с 1992 года Фото:

В центре Перми за 70 млн рублей выставили на продажу площади одного из старейших городских мясных магазинов. Речь о торговом доме «Мясопродукты» на улице Борчанинова, 1, который работал с 1992 года и закрылся в сентябре 2023 года.

«Продам торговое помещение. Рядом остановка общественного транспорта и жилые дома, а также центральные дороги города — Ленина-Борчанинова. Помещение подойдет под торговлю, банк и офисы. Помещение имеет центральный вход с улицы Борчанинова, а также вход со двора. Витражные окна обеспечивают отличную освещенность, помещения с высокими потолками. Стоимость — 70 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

По данным СБИС, собственником мясного магазина на улице Борчанинова является ООО «Торговый дом «Мясопродукты». Предприятие было зарегистрировано в мае 1992 года. Учредителями являются Николай, Дмитрий и Елена Крылова. По итогам 2022 года компания зафиксировала убыток в 22 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 80 млн рублей продаются площади старейшего городского гастронома на улице Сибирская, 1. В стоимость входят помещения и готовый бизнес.

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В центре Перми за 70 млн рублей выставили на продажу площади одного из старейших городских мясных магазинов. Речь о торговом доме «Мясопродукты» на улице Борчанинова, 1, который работал с 1992 года и закрылся в сентябре 2023 года. «Продам торговое помещение. Рядом остановка общественного транспорта и жилые дома, а также центральные дороги города — Ленина-Борчанинова. Помещение подойдет под торговлю, банк и офисы. Помещение имеет центральный вход с улицы Борчанинова, а также вход со двора. Витражные окна обеспечивают отличную освещенность, помещения с высокими потолками. Стоимость — 70 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. По данным СБИС, собственником мясного магазина на улице Борчанинова является ООО «Торговый дом «Мясопродукты». Предприятие было зарегистрировано в мае 1992 года. Учредителями являются Николай, Дмитрий и Елена Крылова. По итогам 2022 года компания зафиксировала убыток в 22 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 80 млн рублей продаются площади старейшего городского гастронома на улице Сибирская, 1. В стоимость входят помещения и готовый бизнес.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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