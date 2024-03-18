Челябинский облизбирком назвал муниципалитеты-лидеры на выборах президента

18 марта 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Глава облизбиркома Евгений Голицын назвал лучшие по явке города и районы региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Максимальную явку избирателей на президентских выборах 15—17 марта в Челябинской области обеспечили Кизильский, Нагайбакский, Кунашакский и Троицкий районы. Об этом заявил журналистам 18 марта на итоговом брифинге председатель облизбиркома Евгений Голицын. «Традиционно хорошо отработали сельские районы: Кизильский, Кунашакский, Троицкий. Также можно назвать несколько районов Челябинска, Коркинский муниципальный округ, Южноуральск и Троицк. Хорошие показатели явки обеспечили также Увельский, Октябрьский и Сосновский районы», — сообщил Голицын. Так, в Кизильском районе явка превысила 90%. В Нагайбакском пришло на участки 88% избирателей. Общая явка по региону составила 79%, что стало абсолютным историческим рекордом. Подсчет голосов завершился к утру 18 марта. Владимир Путин получил 84,32% голосов. На втором месте с 5,4% оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов, Владислав Даванков («Новые люди») набрал 4,9%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,49%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Максимальную явку избирателей на президентских выборах 15—17 марта в Челябинской области обеспечили Кизильский, Нагайбакский, Кунашакский и Троицкий районы. Об этом заявил журналистам 18 марта на итоговом брифинге председатель облизбиркома Евгений Голицын. «Традиционно хорошо отработали сельские районы: Кизильский, Кунашакский, Троицкий. Также можно назвать несколько районов Челябинска, Коркинский муниципальный округ, Южноуральск и Троицк. Хорошие показатели явки обеспечили также Увельский, Октябрьский и Сосновский районы», — сообщил Голицын. Так, в Кизильском районе явка превысила 90%. В Нагайбакском пришло на участки 88% избирателей. Общая явка по региону составила 79%, что стало абсолютным историческим рекордом. Подсчет голосов завершился к утру 18 марта. Владимир Путин получил 84,32% голосов. На втором месте с 5,4% оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов, Владислав Даванков («Новые люди») набрал 4,9%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,49%.