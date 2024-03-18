Для челябинских поселков закупили новые автобусы

18 марта 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Благодаря новым автобусам Еманжелинск полностью закроет потребность в общественном траспорте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На маршруты Еманжелинского района Челябинской области выйдут девять новых автобусов, таким образом муниципалитет полностью закроет потребность в общественном транспорте. Из Еманжелинска новая техника отправится в поселки Батуринский, Зауральский и Красногорский. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Это 6 автобусов ПАЗ средней вместимости и 3 больших автобуса VOLGABUS. 5 ПАЗиков уже пришли в район, в ближайшее время ожидается поступление еще одного. Планируется, что уже в апреле—мае на линию выйдут все 9 новых автобусов. Мероприятия проводятся по поручению Президента РФ в рамках реализации национального проекта „Безопасные и качественные дороги“. Стоимость проекта составит около 100 млн рублей», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области. Благодаря поступившим автобусам в Еманжелинском районе будет стопроцентно закрыта потребность муниципалитета в пассажирских перевозках. В частности, для трех городских маршрутов (№ 2, 3 и 4) и двух межпоселенческих, внутримуниципальных (№ 1 до поселка Зауральского и № 15 до поселка Красногорского). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На маршруты Еманжелинского района Челябинской области выйдут девять новых автобусов, таким образом муниципалитет полностью закроет потребность в общественном транспорте. Из Еманжелинска новая техника отправится в поселки Батуринский, Зауральский и Красногорский. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Это 6 автобусов ПАЗ средней вместимости и 3 больших автобуса VOLGABUS. 5 ПАЗиков уже пришли в район, в ближайшее время ожидается поступление еще одного. Планируется, что уже в апреле—мае на линию выйдут все 9 новых автобусов. Мероприятия проводятся по поручению Президента РФ в рамках реализации национального проекта „Безопасные и качественные дороги“. Стоимость проекта составит около 100 млн рублей», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области. Благодаря поступившим автобусам в Еманжелинском районе будет стопроцентно закрыта потребность муниципалитета в пассажирских перевозках. В частности, для трех городских маршрутов (№ 2, 3 и 4) и двух межпоселенческих, внутримуниципальных (№ 1 до поселка Зауральского и № 15 до поселка Красногорского).