Для челябинских поселков закупили новые автобусы

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Презентация новых автобусов. Курган , автобус, новый автобус
Благодаря новым автобусам Еманжелинск полностью закроет потребность в общественном траспорте Фото:

На маршруты Еманжелинского района Челябинской области выйдут девять новых автобусов, таким образом муниципалитет полностью закроет потребность в общественном транспорте. Из Еманжелинска новая техника отправится в поселки Батуринский, Зауральский и Красногорский. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Это 6 автобусов ПАЗ средней вместимости и 3 больших автобуса VOLGABUS. 5 ПАЗиков уже пришли в район, в ближайшее время ожидается поступление еще одного. Планируется, что уже в апреле—мае на линию выйдут все 9 новых автобусов. Мероприятия проводятся по поручению Президента РФ в рамках реализации национального проекта „Безопасные и качественные дороги“. Стоимость проекта составит около 100 млн рублей», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Благодаря поступившим автобусам в Еманжелинском районе будет стопроцентно закрыта потребность муниципалитета в пассажирских перевозках. В частности, для трех городских маршрутов (№ 2, 3 и 4) и двух межпоселенческих, внутримуниципальных (№ 1 до поселка Зауральского и № 15 до поселка Красногорского).

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На маршруты Еманжелинского района Челябинской области выйдут девять новых автобусов, таким образом муниципалитет полностью закроет потребность в общественном транспорте. Из Еманжелинска новая техника отправится в поселки Батуринский, Зауральский и Красногорский. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Это 6 автобусов ПАЗ средней вместимости и 3 больших автобуса VOLGABUS. 5 ПАЗиков уже пришли в район, в ближайшее время ожидается поступление еще одного. Планируется, что уже в апреле—мае на линию выйдут все 9 новых автобусов. Мероприятия проводятся по поручению Президента РФ в рамках реализации национального проекта „Безопасные и качественные дороги“. Стоимость проекта составит около 100 млн рублей», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области. Благодаря поступившим автобусам в Еманжелинском районе будет стопроцентно закрыта потребность муниципалитета в пассажирских перевозках. В частности, для трех городских маршрутов (№ 2, 3 и 4) и двух межпоселенческих, внутримуниципальных (№ 1 до поселка Зауральского и № 15 до поселка Красногорского).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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