18 марта 2024

Пермский архив раскрыл тайну появления в городе микрорайона «Крым»

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг два года Крыму. Пермь, митинг
Выставка «Крым в Перми» посвящена 10-летию присоединения Крыма к Российской федерации Фото:

Пермский государственный архив социально-политической истории выпустил онлайн-выставку «Крым в Перми». Она посвящена истории появления в городе микрорайона, носящего название полуострова. На сайте с помощью документов и фотографий рассказывается об эвакуации в Пермский край заводов и рабочих из Крыма, которые и положили начало микрорайону.

«На выставке „Крым в Перми“ представлены электронные копии документов и фотодокументов, которые рассказывают об истории завода № 749, при создании которого было использовано оборудование эвакуированных из Крыма Сакского и Красноперекопского бромных заводов. Рядом с новым заводом вырос поселок „Новый Крым“. Ныне поселок является микрорайоном в составе города Перми», — рассказали URA.RU в архиве.

Выставка «Крым в Перми» посвящена 10-летию присоединения Крыма к Российской федерации. Посмотреть ее можно здесь.

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Пермский государственный архив социально-политической истории выпустил онлайн-выставку «Крым в Перми». Она посвящена истории появления в городе микрорайона, носящего название полуострова. На сайте с помощью документов и фотографий рассказывается об эвакуации в Пермский край заводов и рабочих из Крыма, которые и положили начало микрорайону. «На выставке „Крым в Перми“ представлены электронные копии документов и фотодокументов, которые рассказывают об истории завода № 749, при создании которого было использовано оборудование эвакуированных из Крыма Сакского и Красноперекопского бромных заводов. Рядом с новым заводом вырос поселок „Новый Крым“. Ныне поселок является микрорайоном в составе города Перми», — рассказали URA.RU в архиве. Выставка «Крым в Перми» посвящена 10-летию присоединения Крыма к Российской федерации. Посмотреть ее можно здесь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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