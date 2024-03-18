Развлечения Культура Пермский архив раскрыл тайну появления в городе микрорайона «Крым» 19 марта 2024 в 13:15 Размер текста - 17 + Выставка «Крым в Перми» посвящена 10-летию присоединения Крыма к Российской федерации Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Пермский государственный архив социально-политической истории выпустил онлайн-выставку «Крым в Перми». Она посвящена истории появления в городе микрорайона, носящего название полуострова. На сайте с помощью документов и фотографий рассказывается об эвакуации в Пермский край заводов и рабочих из Крыма, которые и положили начало микрорайону. «На выставке „Крым в Перми“ представлены электронные копии документов и фотодокументов, которые рассказывают об истории завода № 749, при создании которого было использовано оборудование эвакуированных из Крыма Сакского и Красноперекопского бромных заводов. Рядом с новым заводом вырос поселок „Новый Крым“. Ныне поселок является микрорайоном в составе города Перми», — рассказали URA.RU в архиве. Выставка «Крым в Перми» посвящена 10-летию присоединения Крыма к Российской федерации. Посмотреть ее можно здесь . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пермский государственный архив социально-политической истории выпустил онлайн-выставку «Крым в Перми». Она посвящена истории появления в городе микрорайона, носящего название полуострова. На сайте с помощью документов и фотографий рассказывается об эвакуации в Пермский край заводов и рабочих из Крыма, которые и положили начало микрорайону. «На выставке „Крым в Перми“ представлены электронные копии документов и фотодокументов, которые рассказывают об истории завода № 749, при создании которого было использовано оборудование эвакуированных из Крыма Сакского и Красноперекопского бромных заводов. Рядом с новым заводом вырос поселок „Новый Крым“. Ныне поселок является микрорайоном в составе города Перми», — рассказали URA.RU в архиве. Выставка «Крым в Перми» посвящена 10-летию присоединения Крыма к Российской федерации. Посмотреть ее можно здесь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям