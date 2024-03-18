18 марта 2024

Пермские ученые купят за 2,5 млн рублей новый пикап

Пермский центр УрО РАН купит за 2,5 млн пикап повышенной проходимости
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль предназначен для поездок ученых-геологов
Автомобиль предназначен для поездок ученых-геологов Фото:

Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук объявил конкурс на поставку пикапа повышенной проходимости. Автомобиль должен быть новым и рассчитан на пять человек, включая водителя. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 2,5 млн рублей.

«Описание объекта закупки. Тип автомобиля – пикап повышенной проходимости, год производства – не ранее 2024. Количество мест, считая место водителя – не менее пяти. Цвет кузова – темный. Допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением приемо-сдаточных испытаний и погрузкой, а также разгрузкой автомобиля. Начальная и максимальная цена – 2,6 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте «Сбербанк-АСТ».

В документе уточняется, что пикап должен быть оснащен усиленными передним и задним бамперами, а также системой контроля климата в салоне. Автомобиль предназначен для нужд сотрудников горного института, которые часто ездят в геологические экспедиции.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае Соликамский магниевый завод закупает внедорожник EXEED за 4,4 млн рублей. Автомобиль предназначен для рабочих поездок сотрудников предприятия.

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Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук объявил конкурс на поставку пикапа повышенной проходимости. Автомобиль должен быть новым и рассчитан на пять человек, включая водителя. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 2,5 млн рублей. «Описание объекта закупки. Тип автомобиля – пикап повышенной проходимости, год производства – не ранее 2024. Количество мест, считая место водителя – не менее пяти. Цвет кузова – темный. Допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением приемо-сдаточных испытаний и погрузкой, а также разгрузкой автомобиля. Начальная и максимальная цена – 2,6 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что пикап должен быть оснащен усиленными передним и задним бамперами, а также системой контроля климата в салоне. Автомобиль предназначен для нужд сотрудников горного института, которые часто ездят в геологические экспедиции. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае Соликамский магниевый завод закупает внедорожник EXEED за 4,4 млн рублей. Автомобиль предназначен для рабочих поездок сотрудников предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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