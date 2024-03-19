Мэр выбрал восемь союзников в борьбе за федеральные деньги

19 марта 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Голосование за парки продлится до конца апреля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов определил восьмерых кураторов, которые будут представлять общественные пространства, претендующие на благоустройство за федеральные деньги в 2025 году. Список деятелей опубликован на сайте администрации города. Голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» стартовало в марте и продлится до 30 апреля. Власти отремонтируют площадку, которая победит. Но есть важное условие: город может остаться без финансирования, если общая активность горожан будет низкой. Так, например, случилось в прошлом году. Депутат гордумы Дмитрий Сторожилов будет публично продвигать бульвар по улице Посадской, депутат Владислав Овчинников — бульвар по улице Культуры, депутат, Алексей Смирнов — Парк 50-летия ВЛКСМ, депутат Елена Бондаренко — пространство «Солнечные аллеи». Зампредседателя заксо Виктор Маслаков постарается мобилизовать горожан на поддержку благоустройства второй очереди Преображенского парка, управляющий УК ЖКХ Октябрьского района Денис Мельцов — парка 50-летия Советской власти, президент футбольного клуба «СтарВарс» Алексей Рузанов — парка «Семь ключей», директор ЦПКиО имени Маяковского Павел Зубакин — Основинского парка. Ранее в пятничных «Слухах» URA.RU писало, что определение списка лиц содержало интригу. По данным агентства, изначально якобы было решено, что бульвар по улице Культуры будет курировать экс-депутат Эдуард Мансуров, которого ассоциируют с авторитетной бизнес-группой «Четырехсотые», но мэрия в самый последний момент добилась его исключения из списка. Также есть неофициальная информация есть негласное распоряжение продвигать в голосовании парк 50-летия ВЛКСМ. Считается, что таким образом чиновники пытаются сгладить публичный конфликт вокруг застройки части территории, прилегающей парка. Проект облагораживания парка 50-летия ВЛКСМ (рендер) администрация Екатеринбурга Таким видят городские бульвар Культуры в 2025 году (рендер) администрация Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов определил восьмерых кураторов, которые будут представлять общественные пространства, претендующие на благоустройство за федеральные деньги в 2025 году. Список деятелей опубликован на сайте администрации города. Голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» стартовало в марте и продлится до 30 апреля. Власти отремонтируют площадку, которая победит. Но есть важное условие: город может остаться без финансирования, если общая активность горожан будет низкой. Так, например, случилось в прошлом году. Депутат гордумы Дмитрий Сторожилов будет публично продвигать бульвар по улице Посадской, депутат Владислав Овчинников — бульвар по улице Культуры, депутат, Алексей Смирнов — Парк 50-летия ВЛКСМ, депутат Елена Бондаренко — пространство «Солнечные аллеи». Зампредседателя заксо Виктор Маслаков постарается мобилизовать горожан на поддержку благоустройства второй очереди Преображенского парка, управляющий УК ЖКХ Октябрьского района Денис Мельцов — парка 50-летия Советской власти, президент футбольного клуба «СтарВарс» Алексей Рузанов — парка «Семь ключей», директор ЦПКиО имени Маяковского Павел Зубакин — Основинского парка. Ранее в пятничных «Слухах» URA.RU писало, что определение списка лиц содержало интригу. По данным агентства, изначально якобы было решено, что бульвар по улице Культуры будет курировать экс-депутат Эдуард Мансуров, которого ассоциируют с авторитетной бизнес-группой «Четырехсотые», но мэрия в самый последний момент добилась его исключения из списка. Также есть неофициальная информация есть негласное распоряжение продвигать в голосовании парк 50-летия ВЛКСМ. Считается, что таким образом чиновники пытаются сгладить публичный конфликт вокруг застройки части территории, прилегающей парка.