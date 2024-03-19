В Челябинске юристы-консультанты прикрылись вывеской областного суда

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области выявило «судебный гид», который под видом регионального суда предлагал потенциальным клиентам юридические услуги. В УФАС обратили внимание на созвучное доменное имя и само содержимое интернет-площадки.
«Интернет-сайт консультационных услуг в области права использует в доменном имени и тегах словосочетание „Челябинский областной суд“. Также на сайте размещены фотографии суда с графиком работы, контактами, электронными адресами и другим. Содержание сайта, доменное имя и теги создают впечатление, что пользователь находится на официальном сайте судебного органа, и могут вводить в заблуждение», — сообщают URA.RU в УФАС по Челябинской области.
Как предположили антимонопольщики, сайт осуществляет сбор базы потенциальных клиентов для оказания юридических услуг, и не имеет отношения к деятельности Челябинского областного суда. Хозяйствующему субъекту выдали предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения закона о защите конкуренции, в том числе удалении или замене информации на достоверную.
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