В Челябинске юристы-консультанты прикрылись вывеской областного суда

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Заседание городской думы. Курган, документы, бумаги на подпись, бумаги к заседанию
В Челябинске антимонопольщиков привлек сайт, созвучный с доменным именем областного суда Фото:

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области выявило «судебный гид», который под видом регионального суда предлагал потенциальным клиентам юридические услуги. В УФАС обратили внимание на созвучное доменное имя и само содержимое интернет-площадки.

«Интернет-сайт консультационных услуг в области права использует в доменном имени и тегах словосочетание „Челябинский областной суд“. Также на сайте размещены фотографии суда с графиком работы, контактами, электронными адресами и другим. Содержание сайта, доменное имя и теги создают впечатление, что пользователь находится на официальном сайте судебного органа, и могут вводить в заблуждение», — сообщают URA.RU в УФАС по Челябинской области.

Как предположили антимонопольщики, сайт осуществляет сбор базы потенциальных клиентов для оказания юридических услуг, и не имеет отношения к деятельности Челябинского областного суда. Хозяйствующему субъекту выдали предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения закона о защите конкуренции, в том числе удалении или замене информации на достоверную.

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Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области выявило «судебный гид», который под видом регионального суда предлагал потенциальным клиентам юридические услуги. В УФАС обратили внимание на созвучное доменное имя и само содержимое интернет-площадки. «Интернет-сайт консультационных услуг в области права использует в доменном имени и тегах словосочетание „Челябинский областной суд“. Также на сайте размещены фотографии суда с графиком работы, контактами, электронными адресами и другим. Содержание сайта, доменное имя и теги создают впечатление, что пользователь находится на официальном сайте судебного органа, и могут вводить в заблуждение», — сообщают URA.RU в УФАС по Челябинской области. Как предположили антимонопольщики, сайт осуществляет сбор базы потенциальных клиентов для оказания юридических услуг, и не имеет отношения к деятельности Челябинского областного суда. Хозяйствующему субъекту выдали предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения закона о защите конкуренции, в том числе удалении или замене информации на достоверную.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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