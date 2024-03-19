В Екатеринбурге 15 марта пропал 60-летний Андрей Коновалов. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Информация об этом появилась на сайте поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Андрей Коновалов, 60 лет. С 15 марта 2024 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».
Приметы пропавшего: рост 188 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в коричневую дубленку, темно-серые штаны, серую толстовку, черные кроссовки и шапку.
Если вы видели Андрея или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Дарьи 8 (982) 642-78-30.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.