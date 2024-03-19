19 марта 2024

В Екатеринбурге пропал мужчина, нуждающийся в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ 2018. Досрочное голосование на выборах президента РФ в деревне Кенчурка, Свердловская область, зима, деревня, поселок, мужчина, сельская местность, зимняя дорога
С 15 марта местонахождение мужчины неизвестно Фото:

В Екатеринбурге 15 марта пропал 60-летний Андрей Коновалов. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Информация об этом появилась на сайте поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Андрей Коновалов, 60 лет. С 15 марта 2024 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».

Приметы пропавшего: рост 188 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в коричневую дубленку, темно-серые штаны, серую толстовку, черные кроссовки и шапку.

Если вы видели Андрея или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Дарьи 8 (982) 642-78-30.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Екатеринбурге 15 марта пропал 60-летний Андрей Коновалов. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Информация об этом появилась на сайте поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Андрей Коновалов, 60 лет. С 15 марта 2024 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте». Приметы пропавшего: рост 188 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в коричневую дубленку, темно-серые штаны, серую толстовку, черные кроссовки и шапку. Если вы видели Андрея или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Дарьи 8 (982) 642-78-30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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