20 марта 2024

Следственный комитет продолжает контролировать дело о травле пермской школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
СКР контролирует дело об избиении пермской семиклассницы Фото:

Дело об издевательствах над семиклассницей в поселке Октябрьском Пермского края закрыто, но Следственный комитет России контролирует результаты расследования. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале.

«В центральный аппарат СК России будет представлена информация о мерах, принятых по результатам расследования уголовного дела о травле со стороны сверстников семиклассницы в Пермском крае. Уголовное дело было закрыто, так как обидчицы являются несовершеннолетними», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Ранее в Октябрьском подростки заманили девочку в укромное место, где ее избили. Инцидент был снят на видео. Трем из семи школьниц — по 14 лет, остальные на момент случившегося учились в начальных классах. Девочка после издевательства была доставлена в больницу.

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Дело об издевательствах над семиклассницей в поселке Октябрьском Пермского края закрыто, но Следственный комитет России контролирует результаты расследования. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале. «В центральный аппарат СК России будет представлена информация о мерах, принятых по результатам расследования уголовного дела о травле со стороны сверстников семиклассницы в Пермском крае. Уголовное дело было закрыто, так как обидчицы являются несовершеннолетними», — говорится в сообщении представителей ведомства. Ранее в Октябрьском подростки заманили девочку в укромное место, где ее избили. Инцидент был снят на видео. Трем из семи школьниц — по 14 лет, остальные на момент случившегося учились в начальных классах. Девочка после издевательства была доставлена в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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