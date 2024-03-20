Следственный комитет продолжает контролировать дело о травле пермской школьницы

21 марта 2024 в 06:34 Размер текста - 17 +

СКР контролирует дело об избиении пермской семиклассницы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дело об издевательствах над семиклассницей в поселке Октябрьском Пермского края закрыто, но Следственный комитет России контролирует результаты расследования. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале. «В центральный аппарат СК России будет представлена информация о мерах, принятых по результатам расследования уголовного дела о травле со стороны сверстников семиклассницы в Пермском крае. Уголовное дело было закрыто, так как обидчицы являются несовершеннолетними», — говорится в сообщении представителей ведомства. Ранее в Октябрьском подростки заманили девочку в укромное место, где ее избили. Инцидент был снят на видео. Трем из семи школьниц — по 14 лет, остальные на момент случившегося учились в начальных классах. Девочка после издевательства была доставлена в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дело об издевательствах над семиклассницей в поселке Октябрьском Пермского края закрыто, но Следственный комитет России контролирует результаты расследования. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале. «В центральный аппарат СК России будет представлена информация о мерах, принятых по результатам расследования уголовного дела о травле со стороны сверстников семиклассницы в Пермском крае. Уголовное дело было закрыто, так как обидчицы являются несовершеннолетними», — говорится в сообщении представителей ведомства. Ранее в Октябрьском подростки заманили девочку в укромное место, где ее избили. Инцидент был снят на видео. Трем из семи школьниц — по 14 лет, остальные на момент случившегося учились в начальных классах. Девочка после издевательства была доставлена в больницу.