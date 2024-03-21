Челябинская полиция отказала 20 иностранцам в разрешении на работу в РФ

21 марта 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

В Челябинске удовлетворили только четыре из 41 заявки мигрантов на разрешение жить и работать в РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Только два из 23 мигрантов, чьи заявки-анкеты на проживание и работу в России рассматривались 21 марта, получили такое разрешение. Из 50 разрешений, определенных квотой на 2024 год, выдано пока только четыре. Об этом рассказали в управлении по вопросам миграции ГУ МВД по региону. «Комиссией рассмотрено 23 заявки-анкеты о выделении квоты от иностранных граждан и лиц без гражданства, принято два положительных решения. Всего в 2024 году комиссией рассмотрена 41 заявка-анкета, выделено четыре квоты, остаток — 46», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе главка. Уведомление о принятом комиссией решении заявитель получает в течение трех рабочих дней. Обратиться за выдачей разрешения на временное проживание можно в течение трех месяцев. В 2023 году квота была установлена в размере 100 единиц. Из 325 заявок в ведомстве тогда одобрили только 20. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Только два из 23 мигрантов, чьи заявки-анкеты на проживание и работу в России рассматривались 21 марта, получили такое разрешение. Из 50 разрешений, определенных квотой на 2024 год, выдано пока только четыре. Об этом рассказали в управлении по вопросам миграции ГУ МВД по региону. «Комиссией рассмотрено 23 заявки-анкеты о выделении квоты от иностранных граждан и лиц без гражданства, принято два положительных решения. Всего в 2024 году комиссией рассмотрена 41 заявка-анкета, выделено четыре квоты, остаток — 46», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе главка. Уведомление о принятом комиссией решении заявитель получает в течение трех рабочих дней. Обратиться за выдачей разрешения на временное проживание можно в течение трех месяцев. В 2023 году квота была установлена в размере 100 единиц. Из 325 заявок в ведомстве тогда одобрили только 20.