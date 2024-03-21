Челябинская полиция отказала 20 иностранцам в разрешении на работу в РФ

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В Челябинске удовлетворили только четыре из 41 заявки мигрантов на разрешение жить и работать в РФ Фото:

Только два из 23 мигрантов, чьи заявки-анкеты на проживание и работу в России рассматривались 21 марта, получили такое разрешение. Из 50 разрешений, определенных квотой на 2024 год, выдано пока только четыре. Об этом рассказали в управлении по вопросам миграции ГУ МВД по региону.

«Комиссией рассмотрено 23 заявки-анкеты о выделении квоты от иностранных граждан и лиц без гражданства, принято два положительных решения. Всего в 2024 году комиссией рассмотрена 41 заявка-анкета, выделено четыре квоты, остаток — 46», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе главка.

Уведомление о принятом комиссией решении заявитель получает в течение трех рабочих дней. Обратиться за выдачей разрешения на временное проживание можно в течение трех месяцев. В 2023 году квота была установлена в размере 100 единиц. Из 325 заявок в ведомстве тогда одобрили только 20.

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Только два из 23 мигрантов, чьи заявки-анкеты на проживание и работу в России рассматривались 21 марта, получили такое разрешение. Из 50 разрешений, определенных квотой на 2024 год, выдано пока только четыре. Об этом рассказали в управлении по вопросам миграции ГУ МВД по региону. «Комиссией рассмотрено 23 заявки-анкеты о выделении квоты от иностранных граждан и лиц без гражданства, принято два положительных решения. Всего в 2024 году комиссией рассмотрена 41 заявка-анкета, выделено четыре квоты, остаток — 46», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе главка. Уведомление о принятом комиссией решении заявитель получает в течение трех рабочих дней. Обратиться за выдачей разрешения на временное проживание можно в течение трех месяцев. В 2023 году квота была установлена в размере 100 единиц. Из 325 заявок в ведомстве тогда одобрили только 20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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