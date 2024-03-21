Как выглядят улицы Перми во время оттепели: фоторепортаж URA.RU

В Пермь пришла оттепель

В весенних лучах солнца город преображается Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми на текущей неделе значительно потеплело. В дневные часы на улицах держится плюсовая температура. На характер погоды оказал влияние антициклон, пришедший в регион. По предварительному прогнозу синоптиков, теплым обещает быть и начало следующей недели. Корреспондент URA.RU прогулялся по улицам краевой столицы и посмотрел, как город встречает весну.

В центре города снега почти не осталось — горожане могут без проблем передвигаться по улицам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Весеннее солнце растопило снег на улицах Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Кое-где на тротуарах еще скользко Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Городским коммунальным службам явно стоило бы здесь поработать Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Горожанам следует быть внимательными и осторожными при передвижению по обледеневшим тротуарам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На некоторых крышах городских зданий пока еще можно встретить снег и сосульки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пришедшая весна по-своему украсила балконы домов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Хорошая погода — прекрасный повод, чтобы насладиться красотой родной Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU