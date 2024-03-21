Как выглядят улицы Перми во время оттепели: фоторепортаж URA.RU

В Пермь пришла оттепель
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь , река, крест, храм, церковь, купол, галерея, набережная, православие, галлерея, камма
В весенних лучах солнца город преображается Фото:

В Перми на текущей неделе значительно потеплело. В дневные часы на улицах держится плюсовая температура. На характер погоды оказал влияние антициклон, пришедший в регион. По предварительному прогнозу синоптиков, теплым обещает быть и начало следующей недели. Корреспондент URA.RU прогулялся по улицам краевой столицы и посмотрел, как город встречает весну.

Общественная жизнь. Пермь
В центре города снега почти не осталось — горожане могут без проблем передвигаться по улицам
Фото:

Оттепель. Огромное количество сосулек на крышах домов и тротуары во льду по улице Куйбышева. Пермь
Весеннее солнце растопило снег на улицах Перми
Фото:

Оттепель. Огромное количество сосулек на крышах домов и тротуары во льду по улице Куйбышева. Пермь
Кое-где на тротуарах еще скользко
Фото:

Оттепель. Огромное количество сосулек на крышах домов и тротуары во льду по улице Куйбышева, Красноармейская 1-я и Революции. Пермь
Городским коммунальным службам явно стоило бы здесь поработать
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Оттепель. Огромное количество сосулек на крышах домов и тротуары во льду по улице Куйбышева. Пермь
Горожанам следует быть внимательными и осторожными при передвижению по обледеневшим тротуарам
Фото:

Оттепель. Огромное количество сосулек на крышах домов и тротуары во льду по улице Куйбышева. Пермь
На некоторых крышах городских зданий пока еще можно встретить снег и сосульки
Фото:

Оттепель. Огромное количество сосулек на крышах домов и тротуары во льду по улице Куйбышева. Пермь
Пришедшая весна по-своему украсила балконы домов
Фото:

Общественная жизнь. Пермь
Хорошая погода — прекрасный повод, чтобы насладиться красотой родной Перми
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В Перми на текущей неделе значительно потеплело. В дневные часы на улицах держится плюсовая температура. На характер погоды оказал влияние антициклон, пришедший в регион. По предварительному прогнозу синоптиков, теплым обещает быть и начало следующей недели. Корреспондент URA.RU прогулялся по улицам краевой столицы и посмотрел, как город встречает весну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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