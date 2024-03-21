Как выглядят улицы Перми во время оттепели: фоторепортаж URA.RU

В весенних лучах солнца город преображается
В Перми на текущей неделе значительно потеплело. В дневные часы на улицах держится плюсовая температура. На характер погоды оказал влияние антициклон, пришедший в регион. По предварительному прогнозу синоптиков, теплым обещает быть и начало следующей недели. Корреспондент URA.RU прогулялся по улицам краевой столицы и посмотрел, как город встречает весну.
В центре города снега почти не осталось — горожане могут без проблем передвигаться по улицам
Весеннее солнце растопило снег на улицах Перми
Кое-где на тротуарах еще скользко
Городским коммунальным службам явно стоило бы здесь поработать
Горожанам следует быть внимательными и осторожными при передвижению по обледеневшим тротуарам
На некоторых крышах городских зданий пока еще можно встретить снег и сосульки
Пришедшая весна по-своему украсила балконы домов
Хорошая погода — прекрасный повод, чтобы насладиться красотой родной Перми
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