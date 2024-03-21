Коммунисты в думе ХМАО отказались тратить деньги фондов на нужды СВО. Видео

21 марта 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Фракция КПРФ в думе ХМАО решила самостоятельно помогать бойцам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Фракция КПРФ в думе ХМАО решила не тратить деньги из депутатских фондов на нужды СВО. Оппозиционеров на нынешнем заседании думы уговаривали присоединиться к депутатам других партий, которые решили пустить свои фонды на закупку дронов и амуниции для югорских бойцов. Заседание транслировалось на официальном сайте думы. «Мы считаем, что будем помогать самостоятельно и доставлять оперативно. Мы давали [деньги] на помощь больнице, на обеспечение специальных коек тем, кто вернется с СВО. Мы не против этого точно, но мы фракцией останемся в прежних параметрах, как мы работали до этого», — сообщил глава фракции КПРФ Алексей Савинцев. В итоге, депутат от ЕР Алексей Андреев попросил коммунистов перечислить «хоть 100 рублей, чтобы показать, что дума едина». «Хорошо, я внесу сам деньги лично», — согласился Савинцев. Андреев уточнил, что деньги должны быть направлены из фондов, но лидер коммунистов не ответил на это. Ранее URA.RU писало, что единороссы ХМАО предложили направить средства из депутатских фондов за второй, третий и четвертый квартал 2024 года на нужды югорских бойцов СВО. Речь идет о сумме около 174 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фракция КПРФ в думе ХМАО решила не тратить деньги из депутатских фондов на нужды СВО. Оппозиционеров на нынешнем заседании думы уговаривали присоединиться к депутатам других партий, которые решили пустить свои фонды на закупку дронов и амуниции для югорских бойцов. Заседание транслировалось на официальном сайте думы. «Мы считаем, что будем помогать самостоятельно и доставлять оперативно. Мы давали [деньги] на помощь больнице, на обеспечение специальных коек тем, кто вернется с СВО. Мы не против этого точно, но мы фракцией останемся в прежних параметрах, как мы работали до этого», — сообщил глава фракции КПРФ Алексей Савинцев. В итоге, депутат от ЕР Алексей Андреев попросил коммунистов перечислить «хоть 100 рублей, чтобы показать, что дума едина». «Хорошо, я внесу сам деньги лично», — согласился Савинцев. Андреев уточнил, что деньги должны быть направлены из фондов, но лидер коммунистов не ответил на это. Ранее URA.RU писало, что единороссы ХМАО предложили направить средства из депутатских фондов за второй, третий и четвертый квартал 2024 года на нужды югорских бойцов СВО. Речь идет о сумме около 174 миллионов рублей.