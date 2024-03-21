В России массово ужесточат контроль над продукцией

22 марта 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

Если компания выпускает колбасу по ТУ, то документы должны будут пройти экспертизу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России намерены ужесточить контроль за стандартами производства всей продукции, чтобы улучшить качество товаров и продуктов питания. Законопроект обяжет производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ) выпускаемых товаров. Об этом сообщают «Известия». «Идея в том, чтобы улучшить качество российской продукции в РФ и правительство готово поддержать законопроект „Единой России“. Изготовителям в случае принятие нововведений придется подтверждать их у регулятора», — говорится в материале, ссылаясь на документы Минпромторга. Издание сообщает, что разрабатываемые правила в первую очередь затронут продукты питания. К примеру, если компания выпускает колбасу по ТУ, то документы на товар должны пройти экспертизу. Сегодня производители продуктов нередко идут на различные маркетинговые уловки, чтобы их товар купили. По словам руководителя технологической компании «Союзкомпонент» Светланы Баласанян, на упаковке можно часто найти подкупающие надписи, вроде «без ГМО», «без сахара» и так далее. Но потребителю не стоит верить на слово, а следует внимательнее изучать состав, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России намерены ужесточить контроль за стандартами производства всей продукции, чтобы улучшить качество товаров и продуктов питания. Законопроект обяжет производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ) выпускаемых товаров. Об этом сообщают «Известия». «Идея в том, чтобы улучшить качество российской продукции в РФ и правительство готово поддержать законопроект „Единой России“. Изготовителям в случае принятие нововведений придется подтверждать их у регулятора», — говорится в материале, ссылаясь на документы Минпромторга. Издание сообщает, что разрабатываемые правила в первую очередь затронут продукты питания. К примеру, если компания выпускает колбасу по ТУ, то документы на товар должны пройти экспертизу. Сегодня производители продуктов нередко идут на различные маркетинговые уловки, чтобы их товар купили. По словам руководителя технологической компании «Союзкомпонент» Светланы Баласанян, на упаковке можно часто найти подкупающие надписи, вроде «без ГМО», «без сахара» и так далее. Но потребителю не стоит верить на слово, а следует внимательнее изучать состав, передает телеканал 360.