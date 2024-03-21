Под окнами челябинской пятиэтажки обнаружили труп мужчины

Выясняются все обстоятельства произошедшего
Под окнами дома по улице Марченко в Челябинске обнаружили труп 62-летнего мужчины. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным агентства, мужчину под окнами дома обнаружил внук. К тому моменту он уже не подавал признаков жизни. Следов криминала на теле не обнаружено. Предварительной причиной смерти стал суицид.
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