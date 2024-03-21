21 марта 2024

Под окнами челябинской пятиэтажки обнаружили труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, аварийный дом, аварийная лента
Выясняются все обстоятельства произошедшего Фото:

Под окнами дома по улице Марченко в Челябинске обнаружили труп 62-летнего мужчины. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным агентства, мужчину под окнами дома обнаружил внук. К тому моменту он уже не подавал признаков жизни. Следов криминала на теле не обнаружено. Предварительной причиной смерти стал суицид.

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Под окнами дома по улице Марченко в Челябинске обнаружили труп 62-летнего мужчины. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным агентства, мужчину под окнами дома обнаружил внук. К тому моменту он уже не подавал признаков жизни. Следов криминала на теле не обнаружено. Предварительной причиной смерти стал суицид.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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