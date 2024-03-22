В приемной Пермского порохового завода прокомментировали информацию о ЧП

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Виды закамска. Пермь, пермский пороховой завод, закамск виды
Заводоуправление предприятия продолжает работу в штатном режиме Фото:

Пермский пороховой завод, на котором, по данным СМИ в результате обрушения перекрытия пострадали пять человек, продолжает работу в штатном режиме. Об этом URA.RU сообщили в приемной заводоуправления.

«Нам пока ничего ни о каком ЧП не известно. Заводоуправление работает в штатном режиме. Работает до 16:00», — сказала корреспонденту девушка, ответившая на звонок в приемную предприятия.

Ранее о ЧП, которое произошло на Пермском пороховом заводе сообщилt telegram-канал 112. По его информации, рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия, когда обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров. В результате 3 сотрудника были госпитализированы, еще двоих врачи осмотрели и оказали помощь на месте. URA.RU выясняет подробности в краевом минздраве и других ведомствах.

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Пермский пороховой завод, на котором, по данным СМИ в результате обрушения перекрытия пострадали пять человек, продолжает работу в штатном режиме. Об этом URA.RU сообщили в приемной заводоуправления. «Нам пока ничего ни о каком ЧП не известно. Заводоуправление работает в штатном режиме. Работает до 16:00», — сказала корреспонденту девушка, ответившая на звонок в приемную предприятия. Ранее о ЧП, которое произошло на Пермском пороховом заводе сообщилt telegram-канал 112. По его информации, рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия, когда обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров. В результате 3 сотрудника были госпитализированы, еще двоих врачи осмотрели и оказали помощь на месте. URA.RU выясняет подробности в краевом минздраве и других ведомствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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