В приемной Пермского порохового завода прокомментировали информацию о ЧП

22 марта 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Заводоуправление предприятия продолжает работу в штатном режиме Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский пороховой завод, на котором, по данным СМИ в результате обрушения перекрытия пострадали пять человек, продолжает работу в штатном режиме. Об этом URA.RU сообщили в приемной заводоуправления. «Нам пока ничего ни о каком ЧП не известно. Заводоуправление работает в штатном режиме. Работает до 16:00», — сказала корреспонденту девушка, ответившая на звонок в приемную предприятия. Ранее о ЧП, которое произошло на Пермском пороховом заводе сообщилt telegram-канал 112. По его информации, рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия, когда обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров. В результате 3 сотрудника были госпитализированы, еще двоих врачи осмотрели и оказали помощь на месте. URA.RU выясняет подробности в краевом минздраве и других ведомствах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский пороховой завод, на котором, по данным СМИ в результате обрушения перекрытия пострадали пять человек, продолжает работу в штатном режиме. Об этом URA.RU сообщили в приемной заводоуправления. «Нам пока ничего ни о каком ЧП не известно. Заводоуправление работает в штатном режиме. Работает до 16:00», — сказала корреспонденту девушка, ответившая на звонок в приемную предприятия. Ранее о ЧП, которое произошло на Пермском пороховом заводе сообщилt telegram-канал 112. По его информации, рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия, когда обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров. В результате 3 сотрудника были госпитализированы, еще двоих врачи осмотрели и оказали помощь на месте. URA.RU выясняет подробности в краевом минздраве и других ведомствах.