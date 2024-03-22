Екатеринбуржец, которого подозревают в разбоях и сутенерстве, помогал инвалидам. Фото

22 марта 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Мужчину подозревают в ряде преступлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбуржец Александр О., которого задержали по подозрению в разбоях и сутенерстве, помогал людям с ограниченными возможностями. Так его описала школьная одноклассница, добавив, что мужчина очень любит драться. «Он — хороший человек, помогает людям с ограниченными возможностями. Правда, очень любит драться. Он бил наркоманов в [ночных] клубах, думая, что они исправятся», — сказала URA.RU девушка. По ее словам, Александр заступается за девушек, поэтому версия, что он может быть сутенером является недостоверной. «Все, кто с ним дружат, в это никогда не поверят», — добавила собеседница. В конце 2018 года Александр стал тренером ММА в екатеринбургском бойцовском клубе Universal Fighters. По словам одноклассницы, ученики уважали Александра. «Он любит драться, в этом его сила и преимущество», — сказала девушка. И добавила, что боец всегда признает то, что совершал (имеет в виду противоправных поступки). В соцсетях Universal Fighters указано, что Александр — КМС по рукопашному бою, призер всероссийской спартакиады по армейскому рукопашному бою, победитель первенства по Свердловской области (рукопашный бой) и призер чемпионата УрФО по универсальному бою. Новость по теме Появилось видео жесткого задержания сутенера из Екатеринбурга Независимые источники URA.RU говорят, что Александр идейно близок к одной из криминальных группировок Екатеринбурга. Его прозвище — Клепа. Ранее он был судим за кражи, грабежи, мошенничество и подделку документов. Силовики задержали Александра 19 марта в квартире в Академическом районе. Он пытался скрыться от них, выпрыгнув с третьего этажа, но сломал ноги. У подъезда его поймала другая группа полицейских. На следующий день мужчину заключили под стражу на два месяца. Против него возбуждено уголовное дело за разбой, но полиция считает, что он может быть причастен к ряду других преступлений. К примеру, его обвинили в принуждении к занятию проституцией. Полицейские ищут жертв Александра. Если вы пострадали от его рук, обратитесь к силовикам: +7 (965) 540-83-34 (уголовный розыск) или 102 (02). Александру 27 лет Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Александр О., которого задержали по подозрению в разбоях и сутенерстве, помогал людям с ограниченными возможностями. Так его описала школьная одноклассница, добавив, что мужчина очень любит драться. «Он — хороший человек, помогает людям с ограниченными возможностями. Правда, очень любит драться. Он бил наркоманов в [ночных] клубах, думая, что они исправятся», — сказала URA.RU девушка. По ее словам, Александр заступается за девушек, поэтому версия, что он может быть сутенером является недостоверной. «Все, кто с ним дружат, в это никогда не поверят», — добавила собеседница. В конце 2018 года Александр стал тренером ММА в екатеринбургском бойцовском клубе Universal Fighters. По словам одноклассницы, ученики уважали Александра. «Он любит драться, в этом его сила и преимущество», — сказала девушка. И добавила, что боец всегда признает то, что совершал (имеет в виду противоправных поступки). В соцсетях Universal Fighters указано, что Александр — КМС по рукопашному бою, призер всероссийской спартакиады по армейскому рукопашному бою, победитель первенства по Свердловской области (рукопашный бой) и призер чемпионата УрФО по универсальному бою. Независимые источники URA.RU говорят, что Александр идейно близок к одной из криминальных группировок Екатеринбурга. Его прозвище — Клепа. Ранее он был судим за кражи, грабежи, мошенничество и подделку документов. Силовики задержали Александра 19 марта в квартире в Академическом районе. Он пытался скрыться от них, выпрыгнув с третьего этажа, но сломал ноги. У подъезда его поймала другая группа полицейских. На следующий день мужчину заключили под стражу на два месяца. Против него возбуждено уголовное дело за разбой, но полиция считает, что он может быть причастен к ряду других преступлений. К примеру, его обвинили в принуждении к занятию проституцией. Полицейские ищут жертв Александра. Если вы пострадали от его рук, обратитесь к силовикам: +7 (965) 540-83-34 (уголовный розыск) или 102 (02).