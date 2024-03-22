В Пермском крае пропавшего в прошлом году юношу нашли мертвым

Поисками юноши полиция занималась с прошлого года (архивное фото)
Пермские поисковики сообщили о гибели 19-летнего Даниля Муртазина, который пропал 1 ноября 2023 года. Осенью прошлого в года в Каме нашли его одежду, теперь найдено и тело.
«Муртазин Даниль Кабирович, 19 лет. Найден. Погиб», — сообщается на странице поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказывало URA.RU, молодой человек пропал в начале ноября прошлого года. Через неделю поисков его куртку с документами обнаружили в реке Кама.
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