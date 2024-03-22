В Пермском крае пропавшего в прошлом году юношу нашли мертвым

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Крещенские купания. Курган, полиция, наряд полиции
Поисками юноши полиция занималась с прошлого года (архивное фото) Фото:

Пермские поисковики сообщили о гибели 19-летнего Даниля Муртазина, который пропал 1 ноября 2023 года. Осенью прошлого в года в Каме нашли его одежду, теперь найдено и тело.

«Муртазин Даниль Кабирович, 19 лет. Найден. Погиб», — сообщается на странице поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказывало URA.RU, молодой человек пропал в начале ноября прошлого года. Через неделю поисков его куртку с документами обнаружили в реке Кама.

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Пермские поисковики сообщили о гибели 19-летнего Даниля Муртазина, который пропал 1 ноября 2023 года. Осенью прошлого в года в Каме нашли его одежду, теперь найдено и тело. «Муртазин Даниль Кабирович, 19 лет. Найден. Погиб», — сообщается на странице поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, молодой человек пропал в начале ноября прошлого года. Через неделю поисков его куртку с документами обнаружили в реке Кама.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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