Пермский губернатор Махонин прокомментировал теракт в подмосковном «Крокус сити Холле»

Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал теракт в «Крокус сити Холле» «ничем не оправданной бесчеловечностью и жестокостью». Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Страшная трагедия. Преступники напали на беззащитных людей. Это ничем не оправданная бесчеловечность и жестокость», — написал Махонин. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
Теракт произошел в «Крокус сити Холле» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. В ФСБ сообщили о 40 погибших.
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