22 марта 2024

Пермский губернатор Махонин прокомментировал теракт в подмосковном «Крокус сити Холле»

Губернатор Махонин назвал теракт в Подмосковье ничем не оправданной жестокостью
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Встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным "Пермский край на связи" ВДНХ. Москва, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал теракт в «Крокус сити Холле» «ничем не оправданной бесчеловечностью и жестокостью». Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Страшная трагедия. Преступники напали на беззащитных людей. Это ничем не оправданная бесчеловечность и жестокость», — написал Махонин. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Теракт произошел в «Крокус сити Холле» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. В ФСБ сообщили о 40 погибших.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал теракт в «Крокус сити Холле» «ничем не оправданной бесчеловечностью и жестокостью». Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Страшная трагедия. Преступники напали на беззащитных людей. Это ничем не оправданная бесчеловечность и жестокость», — написал Махонин. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Теракт произошел в «Крокус сити Холле» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. В ФСБ сообщили о 40 погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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