Возле «Крокус Сити Холла» дежурят росгвардейцы с автоматами

Наряды ДПС в окрестностях «Крокус Сити Холла» усилены бойцами Росгвардии

23 марта 2024 в 09:17 Размер текста - 17 +

После теракта в «Крокусе» были усилены меры безопасности рядом Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Бойцы Росгвардии с автоматами усилили наряды ДПС около «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщают СМИ. «Наряды ДПС с как минимум несколькими росгвардейцами работают и проверяют автомобили вблизи „Крокуса“. Силовики — в бронежилетах, у бойцов Росгвардии с собой автоматы», — рассказал корреспондент РИА Новости. По последним данным, от рук террористов погибли 60 человек. В Следственном комитете сообщили, что это число может увеличиться, передает «Царьград». Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл». Они стали расстреливать людей, спустя время загорелось здание. В «Крокусе» должен быть состояться концерт группы «Пикник», на который были распроданы все билеты общим количеством 6200. Главные новости о теракте — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы Росгвардии с автоматами усилили наряды ДПС около «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщают СМИ. «Наряды ДПС с как минимум несколькими росгвардейцами работают и проверяют автомобили вблизи „Крокуса“. Силовики — в бронежилетах, у бойцов Росгвардии с собой автоматы», — рассказал корреспондент РИА Новости. По последним данным, от рук террористов погибли 60 человек. В Следственном комитете сообщили, что это число может увеличиться, передает «Царьград». Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл». Они стали расстреливать людей, спустя время загорелось здание. В «Крокусе» должен быть состояться концерт группы «Пикник», на который были распроданы все билеты общим количеством 6200. Главные новости о теракте — в онлайн-трансляции URA.RU.