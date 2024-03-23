Возле «Крокус Сити Холла» дежурят росгвардейцы с автоматами

Наряды ДПС в окрестностях «Крокус Сити Холла» усилены бойцами Росгвардии
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Теракт в Крокус Сии Холле. 22 марта 2024. Москва, теракт, оцепление, крокус-сити
После теракта в «Крокусе» были усилены меры безопасности рядом Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Бойцы Росгвардии с автоматами усилили наряды ДПС около «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщают СМИ.

«Наряды ДПС с как минимум несколькими росгвардейцами работают и проверяют автомобили вблизи „Крокуса“. Силовики — в бронежилетах, у бойцов Росгвардии с собой автоматы», — рассказал корреспондент РИА Новости.

По последним данным, от рук террористов погибли 60 человек. В Следственном комитете сообщили, что это число может увеличиться, передает «Царьград».

Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл». Они стали расстреливать людей, спустя время загорелось здание. В «Крокусе» должен быть состояться концерт группы «Пикник», на который были распроданы все билеты общим количеством 6200. Главные новости о теракте — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Бойцы Росгвардии с автоматами усилили наряды ДПС около «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщают СМИ. «Наряды ДПС с как минимум несколькими росгвардейцами работают и проверяют автомобили вблизи „Крокуса“. Силовики — в бронежилетах, у бойцов Росгвардии с собой автоматы», — рассказал корреспондент РИА Новости. По последним данным, от рук террористов погибли 60 человек. В Следственном комитете сообщили, что это число может увеличиться, передает «Царьград». Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл». Они стали расстреливать людей, спустя время загорелось здание. В «Крокусе» должен быть состояться концерт группы «Пикник», на который были распроданы все билеты общим количеством 6200. Главные новости о теракте — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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