Возле «Крокус Сити Холла» дежурят росгвардейцы с автоматами

Бойцы Росгвардии с автоматами усилили наряды ДПС около «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщают СМИ.
«Наряды ДПС с как минимум несколькими росгвардейцами работают и проверяют автомобили вблизи „Крокуса“. Силовики — в бронежилетах, у бойцов Росгвардии с собой автоматы», — рассказал корреспондент РИА Новости.
По последним данным, от рук террористов погибли 60 человек. В Следственном комитете сообщили, что это число может увеличиться, передает «Царьград».
Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл». Они стали расстреливать людей, спустя время загорелось здание. В «Крокусе» должен быть состояться концерт группы «Пикник», на который были распроданы все билеты общим количеством 6200. Главные новости о теракте — в онлайн-трансляции URA.RU.
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