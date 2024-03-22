Рестораны и бары в ХМАО отменили шоу-программы после трагедии в «Крокусе»

23 марта 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Бары, рестораны и клубы отменили шоу-программы в ХМАО после теракта в «Крокусе» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Ряд заведений в ХМАО отменили шоу-программы 23 марта. Бары, рестораны, клубы и другие развлекательные площадки отказались от концертов, диджеев, стендапов. Причиной стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».



«В связи с последними событиями сегодня мы работаем только как ресторан, без Dj и развлекательной программой», — сообщило руководство сургутского ресто-лаунж бар ONIX в своем telegram-канале. Без музыкальных выступлений в Сургуте 23 марта работают местный рок-бар и ресторан-пивоварня. А развлекательный комплекс «Вавилон» временно закрыл караоке. Команда городских комиков также заявила об отмене концерта.



В Нижневартовске руководство боулинг-ресторана сети Brooklyn Bowl также приняло решение отменить выступления кавер-групп 23 и 24 марта. А в Ханты-Мансийске один из кинотеатров отменил все сеансы, запланированные на выходные.



Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ряд заведений в ХМАО отменили шоу-программы 23 марта. Бары, рестораны, клубы и другие развлекательные площадки отказались от концертов, диджеев, стендапов. Причиной стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». «В связи с последними событиями сегодня мы работаем только как ресторан, без Dj и развлекательной программой», — сообщило руководство сургутского ресто-лаунж бар ONIX в своем telegram-канале. Без музыкальных выступлений в Сургуте 23 марта работают местный рок-бар и ресторан-пивоварня. А развлекательный комплекс «Вавилон» временно закрыл караоке. Команда городских комиков также заявила об отмене концерта. В Нижневартовске руководство боулинг-ресторана сети Brooklyn Bowl также приняло решение отменить выступления кавер-групп 23 и 24 марта. А в Ханты-Мансийске один из кинотеатров отменил все сеансы, запланированные на выходные. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.