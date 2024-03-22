22 марта 2024

Рестораны и бары в ХМАО отменили шоу-программы после трагедии в «Крокусе»

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Концерт Клавы Коки. Тюмень, тусовка, клуб, бокалы, бар
Бары, рестораны и клубы отменили шоу-программы в ХМАО после теракта в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Ряд заведений в ХМАО отменили шоу-программы 23 марта. Бары, рестораны, клубы и другие развлекательные площадки отказались от концертов, диджеев, стендапов. Причиной стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«В связи с последними событиями сегодня мы работаем только как ресторан, без Dj и развлекательной программой», — сообщило руководство сургутского ресто-лаунж бар ONIX в своем telegram-канале. Без музыкальных выступлений в Сургуте 23 марта работают местный рок-бар и ресторан-пивоварня. А развлекательный комплекс «Вавилон» временно закрыл караоке. Команда городских комиков также заявила об отмене концерта.

В Нижневартовске руководство боулинг-ресторана сети Brooklyn Bowl также приняло решение отменить выступления кавер-групп 23 и 24 марта. А в Ханты-Мансийске один из кинотеатров отменил все сеансы, запланированные на выходные.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

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Ряд заведений в ХМАО отменили шоу-программы 23 марта. Бары, рестораны, клубы и другие развлекательные площадки отказались от концертов, диджеев, стендапов. Причиной стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». «В связи с последними событиями сегодня мы работаем только как ресторан, без Dj и развлекательной программой», — сообщило руководство сургутского ресто-лаунж бар ONIX в своем telegram-канале. Без музыкальных выступлений в Сургуте 23 марта работают местный рок-бар и ресторан-пивоварня. А развлекательный комплекс «Вавилон» временно закрыл караоке. Команда городских комиков также заявила об отмене концерта. В Нижневартовске руководство боулинг-ресторана сети Brooklyn Bowl также приняло решение отменить выступления кавер-групп 23 и 24 марта. А в Ханты-Мансийске один из кинотеатров отменил все сеансы, запланированные на выходные. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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