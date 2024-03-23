Делегация из Северодонецка возложила цветы в Перми в память о жертвах теракта

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Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , чиновница, поминки, гвоздики, цветы, похороны, женская сумка
Представители ЛНР побывали на мемориале жертвам теракта сразу после прибытия в Пермь Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Представители делегации подшефного Северодонецка (ЛНР), прибывшие в Пермь, возложили цвету к мемориалу в Сквере уральских добровольцев в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

«Первым мероприятием в Перми стало возложение цветов в память о погибших в трагедии в „Крокус Сити Холле“ к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев», — написано в telegram-канале партии. В состав северодонецкой делегации вошли 10 человек, среди которых представители НКО и депутатского корпуса, специалисты городской администрации.

В прикамскую столицу делегация прибыла для обмена опытом с коллегами. В деловой программе — встречи с первыми лицами региона, профильными министерствами и ведомствами, обсуждение совместных социальных программ.

По данным депздрава Подмосковья, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта пострадали 140 человек, из них 31 получает помощь амбулаторно. Пермяки стали приносить цветы к мемориалу в центре города утром на следующий день. Из-за происшествия в пермских школах дни открытых дверей перенесли на более поздний срок. Жителям региона назвали телефоны для психологической помощи. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия.

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Представители делегации подшефного Северодонецка (ЛНР), прибывшие в Пермь, возложили цвету к мемориалу в Сквере уральских добровольцев в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». «Первым мероприятием в Перми стало возложение цветов в память о погибших в трагедии в „Крокус Сити Холле“ к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев», — написано в telegram-канале партии. В состав северодонецкой делегации вошли 10 человек, среди которых представители НКО и депутатского корпуса, специалисты городской администрации. В прикамскую столицу делегация прибыла для обмена опытом с коллегами. В деловой программе — встречи с первыми лицами региона, профильными министерствами и ведомствами, обсуждение совместных социальных программ. По данным депздрава Подмосковья, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта пострадали 140 человек, из них 31 получает помощь амбулаторно. Пермяки стали приносить цветы к мемориалу в центре города утром на следующий день. Из-за происшествия в пермских школах дни открытых дверей перенесли на более поздний срок. Жителям региона назвали телефоны для психологической помощи. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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