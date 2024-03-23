Делегация из Северодонецка возложила цветы в Перми в память о жертвах теракта

23 марта 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Представители ЛНР побывали на мемориале жертвам теракта сразу после прибытия в Пермь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Представители делегации подшефного Северодонецка (ЛНР), прибывшие в Пермь, возложили цвету к мемориалу в Сквере уральских добровольцев в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». «Первым мероприятием в Перми стало возложение цветов в память о погибших в трагедии в „Крокус Сити Холле“ к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев», — написано в telegram-канале партии. В состав северодонецкой делегации вошли 10 человек, среди которых представители НКО и депутатского корпуса, специалисты городской администрации. В прикамскую столицу делегация прибыла для обмена опытом с коллегами. В деловой программе — встречи с первыми лицами региона, профильными министерствами и ведомствами, обсуждение совместных социальных программ. По данным депздрава Подмосковья, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта пострадали 140 человек, из них 31 получает помощь амбулаторно. Пермяки стали приносить цветы к мемориалу в центре города утром на следующий день. Из-за происшествия в пермских школах дни открытых дверей перенесли на более поздний срок. Жителям региона назвали телефоны для психологической помощи. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители делегации подшефного Северодонецка (ЛНР), прибывшие в Пермь, возложили цвету к мемориалу в Сквере уральских добровольцев в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». «Первым мероприятием в Перми стало возложение цветов в память о погибших в трагедии в „Крокус Сити Холле“ к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев», — написано в telegram-канале партии. В состав северодонецкой делегации вошли 10 человек, среди которых представители НКО и депутатского корпуса, специалисты городской администрации. В прикамскую столицу делегация прибыла для обмена опытом с коллегами. В деловой программе — встречи с первыми лицами региона, профильными министерствами и ведомствами, обсуждение совместных социальных программ. По данным депздрава Подмосковья, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта пострадали 140 человек, из них 31 получает помощь амбулаторно. Пермяки стали приносить цветы к мемориалу в центре города утром на следующий день. Из-за происшествия в пермских школах дни открытых дверей перенесли на более поздний срок. Жителям региона назвали телефоны для психологической помощи. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия.